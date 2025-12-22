Λίβανος: Τρεις νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων - Real.gr

Quantcast
Λίβανος: Τρεις νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων

17:15, 22/12/2025
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινή αεροπορική επίθεση στοχοθέτησε αυτοκίνητο στον δρόμο Ακτνίτ-Καντάρα στην περιοχή της Σιδώνας στον νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε σήμερα το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε αυτοκίνητο σκότωσε τους τρεις επιβαίνοντες», δήλωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Σιδώνας, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

