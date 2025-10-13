LIVE: Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς - Στο Ισραήλ ο Τραμπ - «Ένα νέο ξεκίνημα» - Real.gr

Η Χαμάς άφησε σήμερα το πρωί ελεύθερους τους 20 τελευταίους εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει παραλάβει και τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι από τη Χαμάς, βάσει της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, η οποία ορίζει επίσης την απελευθέρωση σε αντάλλαγμα εκατοντάδων Παλαιστινίων από τις ισραηλινές φυλακές.

Προηγουμένως ο ισραηλινός στρατός είχε επιβεβαιώσει ότι οι 13 τελευταίοι εν ζωή όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς και ότι τους είχε παραλάβει ο Ερυθρός Σταυρός, σημειώνοντας ότι αυτοί βρίσκονταν καθ’οδόν για να παραδοθούν σε Ισραηλινούς στρατιώτες και σε μέλη της Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας) “στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας”.

Στην Κνεσέτ έφτασε γύρω στις 11 το πρωί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί με οικογένειες ομήρων και στη συνέχεια να εκφωνήσει ομιλία στην ολομέλεια, στο πλαίσιο της επίσκεψης-αστραπής που πραγματοποιεί στο Ισραήλ πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Αμέσως μετά την άφιξή του στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ γράφοντας την παρακάτω φράση «Είναι μεγάλη μου τιμή – μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα».

Trump is in the Knesset building. “This is my great honor – a great and beautiful day. A new beginning.” pic.twitter.com/oSDuP0WWmp — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

Watch Live: US President Donald Trump delivers a speech to The Knesset https://t.co/s4q61wqKHZ — euronews (@euronews) October 13, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέβηκε από το Air Force One με υψωμένη τη γροθιά του λέγοντας «ευχαριστώ» στα αγγλικά προς όσους ήταν στην επιτροπή υποδοχής.

ABD Başkanı Trump Tel Aviv’de! Trump’ı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu, Ben Gurion Havalimanı’nda karşıladı. Trump’ı karşılayanlar arasında kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner de yer alıyor. pic.twitter.com/R8jZyxYAzB — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) October 13, 2025

Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι “όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης”, ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε “Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής”, κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι “πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους”.

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν “περήφανος” να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. “Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί”, σχολίασε. “Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου”, πρόσθεσε.

“Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες”, σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Αργότερα σήμερα ο Τραμπ πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.