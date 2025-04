Blue Origin: Η Κέιτι Πέρι, η Λόρεν Σάντσεζ και άλλες τέσσερις γυναίκες ταξίδεψαν στο διάστημα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ταξίδι στο Διάστημα πραγματοποίησαν η σύντροφος του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, και η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι.

Η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι συμμετείχε στην πτήση διάρκειας 11 λεπτών μαζί με τη νυν αρραβωνιαστικιά του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, τη δημοσιογράφο Γκέιλ Κινγκ και τρεις άλλες γυναίκες: την πρώην επιστήμονα πυραύλων της NASA, Αΐσα Μπόου, τη μαχήτρια των πολιτικών δικαιωμάτων Αμάντα Νγκουγιέν και την παραγωγό ταινιών Κεριάν Φλιν.

Οι έξι γυναίκες αποτέλεσαν το πρώτο αποκλειστικά γυναικείο ταξίδι στο Διάστημα από το 1963, όταν η Ρωσίδα αστροναύτης Βαλεντίνα Τερέσκοβα πραγματοποίησε μόνη της μια πτήση στο Διάστημα.

