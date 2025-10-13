Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην ισραηλινή βουλή - «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής...» - Real.gr

Με παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχθηκαν όρθιοι τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, μετά την επιστροφή των ομήρων από την Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι «Είναι μεγάλη τιμή, πολύ ωραίο το μέρος εδώ. Είμαστε εδώ σήμερα, ημέρα χαράς και ελπίδας. Μετά από δύο έτη σκότους και αιχμαλωσίας, 20 όμηροι γύρισαν σπίτι», «Τα όπλα σιωπούν» τόνισε προσθέτοντας ότι η περιοχή είναι τώρα «σε ειρήνη» και ελπίζουμε ότι θα παραμείνει έτσι «για πάντα», ενώ σημείωσε ότι «Δεν πρόκειται μόνο για το τέλος πολέμου αλλά για το τέλος μίας εποχής τρομοκρατίας. Πρόκειται για την ιστορική αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής».

«Είναι μια απίστευτη νίκη για το Ισραήλ και τον κόσμο το γεγονός ότι όλες αυτές οι χώρες συνεργάζονται ως εταίροι στην ειρήνη», δήλωσε ο Τραμπ. «Σε μερικές γενιές από τώρα, αυτό θα θυμόμαστε ως τη στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν».

«Όλοι αγαπούν και σέβονται το Στιβ και θέλουν να συνεργαστούν μαζί του» σημείωσε, ενώ εξήρε το ρόλο του και τη συμβολή του προς την κατεύθυνση της ειρήνης.

Επιπλέον, ο Ταμπ χαρακτήρισε τον Μάρκο Ρούμπιο ως τον καλύτερο υπουργό εξωτερικών στην ιστορία της Αμερικής, λόγω της συμβολής του στην επίτευξη ειρήνης.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι δεν είναι πολεμοχαρής όπως πολλοί έλεγαν, αλλά σημείωσε ότι εάν πάνε σε πόλεμο θα τον κερδίζει.

Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι «η σκληρότητα της 7ης Οκτωβρίου χτύπησε την ίδια την καρδιά της ανθρωπότητας», σημειώνοντας «Σε όλες τις οικογένειες των οποίων η ζωή άλλαξε για πάντα από τις φρικαλεότητες εκείνης της ημέρας, και σε όλο τον λαό του Ισραήλ, να ξέρετε ότι η Αμερική σας συνοδεύει σε αυτούς τους δύο αιώνιους όρκους: ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ και ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ».

Το Ισραήλ έχει κερδίσει όλα όσα μπορούσε με τη στρατιωτική δύναμη, δήλωσε αναφερόμενος στους οικοδεσπότες του. «Τώρα, ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε αυτές τις νίκες κατά των τρομοκρατών στο πεδίο της μάχης στο απόλυτο έπαθλο της ειρήνης και της ευημερίας για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Επιπλέον, ο Τραμπ ανέφερε ότι «Μαζί, έχουμε δείξει ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς μια ελπίδα που μπορούμε να ονειρευόμαστε, είναι μια πραγματικότητα πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε».

Δείτε Live την ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ: