Live η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία - Η ομιλία Πούτιν για την «Ημέρα της Νίκης» - Real.gr

Με αναφορές στην Ουκρανία και μηνύματα προς πάσα κατεύθυνη ήταν η ομιλία που εκφώνησε λίγο μετά τις 10 το πρωί ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενώπιον των ρωσικών στρατευμάτων και των ηγετών περίπου 20 χωρών που συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας για να τιμήσουν τα 80 χρόνια της νίκης του Κόκκινου Στρατού έναντι των ναζιστικών στρατευμάτων.

«Στη Ρωσία, η Ημέρα της Νίκης γιορτάζεται ως η πιο σημαντική γιορτή», είπε ξεκινώντας τη ομιλία του ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι η χώρα του θυμάται τα μαθήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και δεν θα συμφωνήσει ποτέ με την παραμόρφωση των γεγονότων του, σε προσπάθειες να δικαιολογηθούν οι δράστες.

«Χρέος μας είναι να υπερασπιστούμε την τιμή των στρατιωτών και αξιωματικών του Κόκκινου Στρατού και την μεγάλη νίκη τους, που επιτεύχθηκε από εκπροσώπους διαφορετικών εθνοτήτων, που θα παραμείνουν για πάντα στην παγκόσμια ιστορία, ως Ρώσοι στρατιώτες» ανέφερε.

«Ο ρεβανσισμός, η κατάχρηση της ιστορίας και η προσπάθεια δικαιολόγησης των νυν οπαδών των Ναζί αποτελούν μέρος μιας συνολικής πολιτικής των δυτικών ελίτ για την υποδαύλιση νέων περιφερειακών συγκρούσεων», είπε, αναφερόμενος στις αρχές του Κιέβου, τις οποίες Ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, κατηγορούν τακτικά ότι έχουν νεοναζιστικές απόψεις.

Η Ρωσία ήταν και είναι το ανάχωμα κατά του ναζισμού, της ρωσοφοβίας και του αντισιμιτισμού. Η Ρωσία θα συνεχίσει να μάχεται κατά των φρικαλεοτήτων που διεξάγονται από ακόλουθους αυτών των καταστροφικών ιδεών. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι με το μέρος μας. Ολόκληρη η χώρα, η κοινωνία και ο λαός υποστηρίζουν τους στρατιώτες που συμμετέχουν. Είμαστε περήφανοι για το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους. Για αυτή τη δύναμη ψυχής που μας έφερνε πάντα μόνο νίκη», τόνισε ο Πούτιν αναφερόμενος στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Images of WWII “Victory Day” parade and celebrations in Moscow. pic.twitter.com/HJaUmBWBow

— raging545 (@raging545) May 9, 2025