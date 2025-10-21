Live η συζήτηση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί το βράδυ. Τον λόγο έχει πάρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αναμένεται να ακολουθήσουν πολιτικοί αρχηγοί, που δεν είχαν πάρει τον λόγο νωρίτερα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η τροπολογία αφορά σε ένα χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα, αλλά και κανένα πρόσωπο. Αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα».

