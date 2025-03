Τραμπ στο Κογκρέσο: «Η Αμερική επέστρεψε» - Αποδοκιμασίες από τους Δημοκρατικούς, αποβλήθηκε βουλευτής - Real.gr

Ομιλία ενώπιον των δύο σωμάτων του Κογκρέσου για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, απευθύνει αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Καταχειροκροτούμενος και με ολιγόλεπτη καθυστέρηση μπήκε στην αίθουσα του Κογκρέσου ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με το «Η Αμερική επέστρεψε».

Με τον στενό του σύμβουλο Έλον Μασκ μεταξύ των ακροατών που παρακολούθησαν το τηλεοπτικό του διάγγελμα σε ώρα αιχμής, ο 78χρονος Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι «μόλις ξεκίνησε» τα σχέδιά του για την αναδιαμόρφωση της χώρας.

Ο πρόεδρος χαιρέτισε τα επιτεύγματα των πρώτων έξι εβδομάδων του, υποσχόμενος να συνεχίσει την προσπάθεια να αναμορφώσει την αμερικανική κυβέρνηση και να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία – όποιο κι αν είναι το κόστος.

«Έχουμε πετύχει περισσότερα σε 43 ημέρες απ’ όσα πετυχαίνουν οι περισσότερες κυβερνήσεις σε τέσσερα ή οκτώ χρόνια — και μόλις αρχίσαμε», είπε ο Τραμπ.

«Το αμερικανικό όνειρο ανατέλλει — μεγαλύτερο και καλύτερο από ποτέ. Το αμερικανικό όνειρο είναι ασταμάτητο και η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας επιστροφής που όμοιά της δεν έχει δει ποτέ ο κόσμος και ίσως δεν θα ξαναδεί ποτέ».

Επίσης ο Τραμπ ζητά από το Κογκρέσο να επικροτήσει τον Μασκ και το πρόγραμμα περικοπής δαπανών.

Ο Τραμπ παρουσίασε επίσης το όραμά του για την οικονομία ακόμη και όταν ο εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσε κατά του Καναδά, της Κίνας και του Μεξικού προκαλεί νευρικότητα στις παγκόσμιες αγορές και απειλεί να αυξήσει τις τιμές στο εσωτερικό.

Επιστολή από Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έλαβε επιστολή από τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία εκφράζει την επιθυμία του να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Νωρίτερα σήμερα, έλαβα μια σημαντική επιστολή από τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Η επιστολή έχει ως εξής: «Η Ουκρανία είναι

έτοιμη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να να φέρουμε πιο κοντά τη διαρκή ειρήνη. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από την Ουκρανία».

Η Γροιλανδία θα γίνει μέρος των ΗΠΑ, «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», λέγοντας πως εργάζεται με «όλους» τους «ενδιαφερόμενους» για να το «επιτύχει».

«Τη χρειαζόμαστε αληθινά για τη διεθνή ασφάλεια και θεωρώ πως θα την αποκτήσουμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα την αποκτήσουμε. Θα εγγυηθούμε την ασφάλειά σας, θα σας κάνουμε πλούσιους και, μαζί θα οδηγήσουμε τη Γροιλανδία σε ύψη που ποτέ δεν θα φανταζόσασταν πως είναι εφικτά», είπε, απευθυνόμενους στους κατοίκους της τεράστιας αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα θέλουν να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ στον αγωγό της Αλάσκας

Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και άλλες χώρες θέλουν να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν «γιγαντιαίο» αγωγό φυσικού αερίου στην Αλάσκα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα επενδύσουν «τρισεκατομμύρια

δολάρια ο καθένας». Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο αγωγός θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

Απομακρύνθηκε βουλευτής των Δημοκρατικών

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν απομακρύνθηκε από την αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων αφού διέκοψε την ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο.

Ο βουλευτής αποβλήθηκε επειδή στεκόταν όρθιος κατά τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του προέδρου, παραβιάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο, ενώ επιπλέον φώναζε.

After this warning by Speaker Mike Johnson, Representative Al Green (D) was just removed from the House Chamber by the Sergeant at Arms after refusing to sit down and continuing to call out during the president’s speech. pic.twitter.com/vUswilZIKs

— OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2025