Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στη Φλόριντα: «Το 95% του σχεδίου έχει συμφωνηθεί» - «Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη» - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα για έναν νέο γύρο κρίσιμων συνομιλιών με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι «οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση επικεντρώνεται στο πώς θα προχωρήσει το σχέδιο των 20 σημείων, προσθέτοντας ότι θα συζητηθεί η πιθανότητα εδαφικών παραχωρήσεων.

Τραμπ: Ο Πούτιν μιλά σοβαρά για την ειρήνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν «εννοεί σοβαρά την ειρήνη».

Μιλώντας μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έξω από την οικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «είναι σοβαρός όσον αφορά την ειρήνη».

«Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πιστεύω ότι και οι δύο πρόεδροι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε.

«Πιστεύω ότι έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία που είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό».

Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει μια «ισχυρή» συμφωνία ασφάλειας για την Ουκρανία και ότι «οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ εμπλεκόμενες». «Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν φερθεί πραγματικά υπέροχα και είναι πολύ σύμφωνες με αυτή τη συνάντηση και με την επίτευξη μιας συμφωνίας. Είναι όλοι υπέροχοι άνθρωποι».

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες να φέρουν την ειρήνη «όσο το δυνατόν συντομότερα»

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη φιλοξενία και δηλώνει ότι ελπίζει οι συνομιλίες να «φέρουν την ειρήνη όσο το δυνατόν συντομότερα».

Όταν ρωτήθηκε γιατί ήθελε να έρθει στη Φλόριντα για να συναντήσει τον Τραμπ, ο Ζελένσκι είπε ότι οι ομάδες τους έχουν εργαστεί σε ένα σχέδιο 20 σημείων και η σημερινή συνάντηση αφορά συζητήσεις για στρατηγικές προώθησης του σχεδίου.

Του ζητήθηκε να απαντήσει αν πιστεύει ότι θα υπάρξουν εδαφικές παραχωρήσεις, αλλά δεν δεσμεύτηκε, λέγοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα.

Η αμερικανική και ουκρανική αντιπροσωπεία

Αρκετοί σύμβουλοι και υπουργοί βρίσκονται στην τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεταξύ αυτών είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης του προέδρου, καθώς και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Παρόντες είναι επίσης ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου για την ειρήνη, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των Ουκρανών αξιωματούχων που συνοδεύουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι και ο υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, Ολεξίι Σομπολέφ.

Η παρουσία του υποδηλώνει ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν, τουλάχιστον εν μέρει, στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, την οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη. «Υπάρχει πολύς πλούτος που μπορεί να παραχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.