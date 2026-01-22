LIVE: Ο Τραμπ παρουσίασε στο Νταβός το «Συμβούλιο Ειρήνης» του - Ποιες χώρες συμμετέχουν - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του "Συμβουλίου Ειρήνης" λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί "σε συντονισμό" με τον ΟΗΕ.

“Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός”, δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία πολλών ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στο Νταβός το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, το οποίο θα ελέγχει ο ίδιος και θα επιδιώκει να εργάζεται για την επίλυση συγκρούσεων στον κόσμο.

«Σήμερα είναι πολύ συναρπαστική ημέρα, που την περιμέναμε καιρό» είπε στο ξεκίνημα της ομιλίας του. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «όλοι» θέλουν να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να «συνεργάζεται με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Δείτε live:

Στη συνέχεια ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος δεν θα είναι μέλος του Συμβουλίου, αλλά θα συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα υλοποιήσει το όραμα του Συμβουλίου στη Γάζα. «Σ’ ευχαριστούμε, Τόνι, που είσαι εδώ. Το εκτιμούμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Σήμερα, ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός απ’ ό,τι ήταν πριν από έναν χρόνο» είπε επίσης ο Τραμπ.

«Τώρα έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», τόνισε ενώ υποστήριξε για ακόμη μια φορά ότι έχει τερματίσει 8 πολέμους, προσθέτοντας με νόημα πως «ακόμη ένας θα ακολουθήσει σύντομα», αναφερόμενος στην Ουκρανία. «Αυτός που νόμιζα ότι θα ήταν ο ευκολότερος, αλλά αποδείχθηκε ο πιο δύσκολος».

Ποιοι είναι στη σκηνή του Νταβός

Στο Νταβός βρίσκονται οι παγκόσμιοι ηγέτες που αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace). Ανάμεσά τους βρίσκονται οι πρόεδροι του Αζερμπαϊτζάν, της Αργεντινής, του Καζακστάν και της Ινδονησίας, καθώς και ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν.Η μοναδική γυναίκα φαίνεται να είναι η πρόεδρος του Κοσόβου, Βιόσα Οσμάνι. Η λευκή καρέκλα προοριζόταν σαφώς για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ανακηρύξει τον εαυτό του ισόβιο ηγέτη του συμβουλίου.