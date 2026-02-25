Τραμπ στο Κογκρέσο: Ασφαλή σύνορα, οικονομία ισχυρότερη από ποτέ, οι ΗΠΑ επέστρεψαν - Real.gr

Ομιλία στο Κογκρέσο απηύθυνε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την «κατάσταση του Έθνους».

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ύμνησε τα επιτεύγματά του, έναν χρόνο και κάτι αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025, ξεκινώντας την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον των μελών και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου χθες Τρίτη.

«Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ» και πλέον έχει αρχίσει «η χρυσή εποχή της Αμερικής», διαβεβαίωσε.

Η παραδοσιακή ομιλία, η πρώτη της δεύτερης θητείας του επιχειρηματία στην προεδρία, έχει την ιδιαιτερότητα πως εκφωνείται τη χρονιά που οι ΗΠΑ εορτάζουν την επέτειο των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, τον Ιούλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του, με το μεταναστευτικό λέγοντας ότι τα «σύνορά μας είναι ασφαλή». Τους τελευταίους 9 μήνες, όπως είπε δεν πέρασε κανένας μετανάστης τα σύνορα των ΗΠΑ. Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι η ροή σε ένα χρόνο έχει μειωθεί κατά 56%.

Για την οικονομία υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη πτώση του πληθωρισμού. Η βενζίνη όπως ανέφερε έχει μειωθεί καθώς η τιμή της είναι πλέον 1,85 δολ. το γαλόνι (περίπου 0,41 ευρώ το λίτρο).

«Θέλουμε να διατηρήσουμε τις επιτυχίες», ανέφερε προσθέτοντας ότι εξασφαλίζονται οι συντάξεις καθώς κα οι αποταμιεύσεις είναι ασφαλείς. «Είμαστε η πιο ελκυστική χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο» είπε εμφαντικά συμπληρώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες θέσεις εργασίες και έχει αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου.

«Οι ΗΠΑ έλαβαν από τη Βενεζουέλα πάνω από 80 εκατ. βαρέλια πετρελαίου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έλαβαν πάνω από ογδόντα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

Μετά την αιχμαλώτιση από τον στρατό των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πλέον έκπτωτου, και της συζύγου του, η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή πλέον θα έχει τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας της Λατινικής Αμερικής—που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στην υφήλιο.

Η παραγωγή ανέρχεται το τρέχον διάστημα σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων και έλλειψης επενδύσεων, που άφησαν τις υποδομές της σε άσχημη κατάσταση.

«Η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 600.000 βαρέλια την ημέρα», πρόσθεσε.

Για την παραγωγή φυσικού αερίου, επανέλαβε το γνωστό «κάντε γεωτρήσεις».

«Τελειώσαμε με την ανεργία» – Βολές κατά Μπάιντεν για τον πληθωρισμό

«Τελειώσαμε με την ανεργία, την ξεφορτωθήκαμε», συνέχισε λέγοντας ότι υπήρξε αριθμός ρεκόρ προσλήψεων. «Η χώρα μας υπερισχύει τόσο πολύ και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε», είπε, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο κόσμος τον παρακαλεί να μην βγάζει η χώρα τόσα χρήματα. «Πρέπει να το συνηθίσετε» υπογράμμισε.

Παράλληλα επανέλαβε τη δήλωση ότι η προεδρία του Τζο Μπάιντεν υπήρξε η αιτία για τον «χειρότερο πληθωρισμό στην ιστορία της χώρας», αν και οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι υπήρξαν υψηλότεροι πληθωρισμοί σε παλαιότερες εποχές, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980.

«Σε 12 μήνες, η διοίκησή μου μείωσε τον βασικό πληθωρισμό στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας τις οικονομικές επιδόσεις της κυβέρνησής του. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση του πληθωρισμού συνέπεσε με την αποκατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας μετά την πανδημία COVID-19, ενώ η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ δεν ήταν αποκλειστικά το αποτέλεσμα των πολιτικών του Τραμπ.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία, σύμφωνα με εκείνον, σημείωσε 53 ιστορικά υψηλά από την ημέρα των εκλογών του 2020. Παρά το γεγονός ότι τα χρηματιστηριακά κέρδη μπορεί να συνδέονται με διάφορους παράγοντες όπως η νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και οι εταιρικές επιδόσεις, ο Τραμπ προέβαλε την άποψη ότι η δική του κυβέρνηση συνέβαλε καθοριστικά στην θετική πορεία των αγορών.

Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση του κατάφερε να προσελκύσει επενδύσεις ύψους 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του. Αν και το ποσό αυτό φαίνεται εντυπωσιακό, οι οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο όγκος των επενδύσεων μπορεί να προέρχεται από διάφορους τομείς και να επηρεάζεται από παράγοντες εκτός των άμεσων πολιτικών αποφάσεων της κυβέρνησης.

Επίσης τόνισε ότι προχώρησε σε δραστικές μειώσεις φόρων, όπως στην κοινωνική ασφάλιση. Ακολούθως ανακοίνωσε τραπεζικούς λογαριασμούς παιδιών εν ονόματι, «Τραμπ». Συμπλήρωσε δε, ότι με δωρεές τα παιδιά που θα διατηρούν αυτούς τους λογαριασμούς θα έχουν μέχρι να ενηλικιωθούν 10.000 δολάρια.

Για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα είπε ότι οι τιμές έχουν μειωθεί ενώ ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει σχετικό νομοσχέδιο ώστε να μην υπάρξει νέα αύξηση. Το ίδιο ζήτησε και για σχετικό νομοσχέδιο που αφορά την πάταξη της διαφθοράς.

Μάλιστα ανακοίνωσε ότι επικεφαλής στην πάταξη της διαφθοράς θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζέι ντι Βανς.

Η ομάδα χόκεϊ

Ακολούθως, ο Τραμπ παρουσίασε την ομάδα χόκεϊ των ΗΠΑ την οποία είχε προσκαλέσει στην αίθουσα του Κογκρέσου ανακοινώνοντας ότι θα απονείμει βραβείο το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας στο μέλος της ομάδας, Κόνορ Χέλεμπουικ

Δράττοντας την ευκαιρίας, είπε ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες η εν λόγω ομάδα θα ανάψει τη δάδα.

Για το Ιράν

Για τις εξελίξεις στο Ιράν, ο Τραμπ μίλησε με σκληρά λόγια για τους θανάτους διαδηλωτών τονίζοντας ότι με την επέμβαση των ΗΠΑ σταμάτησαν.

Για τα πυρηνικά είπε ότι ο ίδιος θα προτιμούσε να μιλήσει διπλωματικά και να λυθεί το πρόβλημα, αλλά με αυτό τον τρόπο όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν θα σταματήσω τον υπό αριθμό ένα τρομοκράτη του κόσμου να παράγει πυρηνικά».

Τελωνειακοί δασμοί: «Πολύ λυπηρή η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την «πολύ λυπηρή» πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε αφότου επέστρεψε στην εξουσία, μπροστά σε κάποια από τα μέλη του που υπέγραψαν την ιστορική ετυμηγορία.

«Πριν από μόλις τέσσερις ημέρες, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έλαβε μια πολύ λυπηρή απόφαση (…) Πολύ λυπηρή απόφαση», επανέλαβε ο ρεπουμπλικάνος, με παρόντα τέσσερα μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, τρία από τα οποία αποφάνθηκαν πως δεν είχε τη δικαιοδοσία να προχωρήσει στην επιβολή των δασμών αυτών.

Ο τόνος του αρχηγού του κράτους ήταν πάντως πολύ πιο μετρημένος σε σύγκριση με τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, όταν κατηγόρησε το ανώτατο δικαστήριο πως αποφάνθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας «ξένων επιρροών», χαρακτηρίζοντας τους δικαστικούς που πήραν την απόφαση «ηλίθιους» και «κανίς» της «ριζοσπαστικής» αριστεράς.