LIVE: Σε εξέλιξη η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων - Real.gr

Ισραηλινοί όμηροι παραδόθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό στον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με ισραηλινές στρατιωτικές πηγές.

Μόλις τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την είδηση ότι Ισραηλινοί όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, χιλιάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ άρχισαν να χειροκροτούν.

Δεκατρείς ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο κέντρο της λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Channel 12.

Οι 1.966 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα έχουν όλοι επιβιβαστεί σε λεωφορεία σε ισραηλινές φυλακές, δήλωσε στο Ρόιτερς αξιωματούχος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε την “επιστροφή στα σπίτια τους” των επτά Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν νωρίτερα σήμερα το πρωί από την Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

“Καλη επιστροφή στο σπίτι”, ανέφερε το υπουργείο σε μια σειρά από επτά μηνύματα στο Χ συνοδευόμενα από τις φωτογραφίες των επτά ομήρων: Ματάν Άνγκρεστ, Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, Όμρι Μιράν, Εϊτάν Μορ, Αλόν Οχέλ.

Στην ισραηλινή στρατιωτική βάση Ρέιμ οι όμηροι θα επανενωθούν με τους συγγενείς τους, θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και θα τους δοθεί η ευκαιρία να πλυθούν και να αλλάξουν ρούχα προτού διακομιστούν σε νοσοκομεία για περαιτέρω θεραπεία.

«Τελευταία ημέρα»

Στο μεταξύ δεκάδες άνθρωποι στο Τελ Αβίβ συρρέουν προς την πλατεία των Ομήρων, όπου έχει στηθεί γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνταν στη Γάζα.

Πολλοί από τους συγκεντρωμένους αγκαλιάζονται, με τα συναισθήματα να είναι ήδη πολύ έντονα. Κάποιοι έχουν πάει στην πλατεία κρατώντας πορτρέτα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι, ενώ άλλοι κρατούν ισραηλινές σημαίες.

Η Νόγκα, που φορά ένα αυτοκόλλητο το οποίο γράφει «τελευταία ημέρα», δήλωσε ότι νιώθει ένα είδος «ευφορίας».

Μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν απήχθησαν 251 άνθρωποι, αυτή η νεαρή γυναίκα φορά κάθε μέρα μια καρφίτσα στην οποία γράφει τον αριθμό των ημερών που παραμένουν υπό κράτηση στη Γάζα οι όμηροι.

«Είμαι συγκινημένη αλλά ταυτόχρονα και θλιμμένη για όσους δεν θα επιστέψουν», εξήγησε.

Κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στην πλατεία εδώ και ώρες, καθώς δεν θέλουν να χάσουν τις απελευθερώσεις.

Το Φόρουμ Οικογενειών, η βασική οργάνωση συγγενών των ομήρων, οργάνωσε στην πλατεία μια «κίτρινη νύκτα», από το χρώμα της κορδέλας που φορούν στο Ισραήλ για να συμβολίσουν τους ομήρους.

Η Έμιλι Μοάτι, πρώην βουλευτής των Εργατικών και μία από τους ιδρυτές του Φόρουμ, δήλωσε ότι είναι «πολύ συγκινημένη» δείχνοντας το πλήθος που συγκεντρώνεται στην πλατεία, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Σε γιγαντοοθόνες ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί προβάλλουν εικόνες από προηγούμενες συγκεντρώσεις σε αυτό το σημείο, καθώς η πλατεία αναδείχθηκε με την πάροδο των μηνών ως το νευραλγικό κέντρο των κινητοποιήσεων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Το τραγούδι «Habayta» («στο σπίτι» στα εβραϊκά), που παίζει από τα μεγάφωνα, ακούγεται διαφορετικά σήμερα, καθώς το Ισραήλ περιμένει την απελευθέρωση των ομήρων. Το τραγούδι αυτό χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980 και απευθυνόταν αρχικά στους Ισραηλινούς στρατιώτες που πολεμούσαν στον Λίβανο. Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου το τραγούδι αυτό ακουγόταν τακτικά στις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνταν τα τελευταία δύο χρόνια στην πλατεία των Ομήρων.