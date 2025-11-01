Live τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο παρουσία του πρωθυπουργού - Real.gr

Κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο το οποίο φιλοξενεί 100.000 αντικείμενα από ιστορία επτά χιλιάδων χρόνων με κορυφαίο έκθεμα τους θησαυρούς από τον τάφο του Τουταγχαμών, που καταλαμβάνουν δύο από τις 14 αίθουσες του φαραωνικού κτίσματος.

Στη μεγαλοπρεπή τελετή των εγκαινίων δίνουν το «παρών» πολλοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε live εικόνα:

Έπειτα από 25 χρόνια εργασιών, το μεγάλο αιγυπτιακό μουσείο ανοίγει τις πύλες του. Είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο. Τα εγκαίνια θα καλύψουν ζωντανά εκατοντάδες τηλεοπτικά δίκτυα από όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φαταχ Αλ Σίσι, με ανάρτηση του καλωσόρισε τους ηγέτες του κόσμου που θα παραβρεθούν στα εγκαίνια του μεγάλου αιγυπτιακού μουσείου.

Η μεγάλη κεντρική σκάλα (“Grand Staircase”) που οδηγεί προς τις αίθουσες, περιβάλλεται από αγάλματα φαραώ και θεών.