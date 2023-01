LIVE: Εικόνες χάους στη Βραζιλία - Εισβολή υποστηρικτών του Μπολσονάρου σε κρατικά κτίρια

Το CNN Brasil μετέδωσε ότι οι διαδηλωτές κατέκλυσαν επίσης τον χώρο στάθμευσης του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο. Άλλοι μπήκαν στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

After storming the Congress building in Brasilia, this video shows that anti-Lula protesters are now also storming the building of the Supreme Court. pic.twitter.com/y1YthXjw3k