Live η ιστορική στέψη του Βασιλιά Καρόλου Γ' -Ξεκίνησε η βασιλική πομπή με την άμαξα

Οι προσκεκλημμένοι καταφθάνουν σταδιακά στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, ενώ μεταξύ των περίπου 2.300 επίσημων προσκεκλημμένων είναι και γνωστά ονόματα από τον χώρο της τέχνης, όπως η ηθοποιός και συγγραφέας Έμμα Τόμσον αλλά και ο συνθέτης και τραγουδιστής Νικ Κέιβ.

Παρόντες θα είναι μέλη της βασιλικής οικογένειας, μέλη της Βουλής των Λόρδων, εκπρόσωποι από 203 χώρες και δεκάδες αρχηγοί κρατών. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Δείτε live:

Οι βρετανικές δυνάμεις ασφαλείας είναι προετοιμασμένες για τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου Γ’, ενώ η βρετανική αστυνομία θα αναπτύξει 11.500 άνδρες στους δρόμους του Λονδίνου.

Ο Κάρολος και η Καμίλα θα κατευθυνθούν κατά μήκος της διαδρομής προς το Αβαείο με μια άμαξα που τη σύρουν έξι άλογα, συνοδευόμενοι από το βασιλικό Ιππικό.

Η τελετή θα είναι βαθιά θρησκευτική, καθώς ο Κάρολος εκτός από αρχηγός κράτους του Ηνωμένου Βασιλείου και 14 άλλων χωρών, είναι επίσης ο Ανώτατος Κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας. Την τελετή θα διευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ Τζάστιν Ουέλμπι, πνευματικός ηγέτης της Εκκλησίας.

Η σύζυγος του Καρόλου, Καμίλα, θα στεφθεί επίσης σε μια σύντομη και απλή τελετή.

