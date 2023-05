Live: Ο Κάρολος Γ' στέφθηκε και επίσημα βασιλιάς - «God save the King» - Βίντεο

Ο Αρχιεπίσκοπος Γουέλμπι κάλεσε όσους παρίστανται στο Αββαείο και όσους παρακολουθούσαν ανά το Ηνωμένο Βασίλειο από τις τηλεοράσεις τους να αναφωνήσουν: «Ο Θεός σώζοι τον βασιλιά Κάρολο. Ζήτω ο βασιλιάς Κάρολος. Είθε ο βασιλιάς να ζήσει για πάντα».

Ο βασιλιάς Κάρολος, υπό τον ήχο ύμνων, εισήλθε στο Αβαείο του Γουέστμινστερ μαζί με την Καμίλα, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι και ο Ουίλιαμ συνόδευαν τον μονάρχη. Επίσης, ο πρίγκιπας Τζορτζ, δεύτερος στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου, συνόδευε τον παππού του.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι βασιλείς φόρεσαν δύο διαφορετικά ενδύματα κατά τη διάρκεια της στέψης. Ο βασιλιάς επαναχρησιμοποίησε ιστορικά ενδύματα από τη Βασιλική Συλλογή, που φορούσαν προηγούμενοι μονάρχες σε προηγούμενες στέψεις: του Γεωργίου Δ΄ το 1821, του Γεωργίου Ε΄ το 1911, του Γεωργίου ΣΤ΄ το 1937 και της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 1953.

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος Γ' κατά τη διάρκεια της τελετής στέψης.

Ο Κάρολος ορκίστηκε στη Βίβλο, λέγοντας ότι θα κυβερνά με βάση τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας, αλλά και ότι θα υπερασπίζεται την θρησκεία της προτεσταντικής μεταρρύθμισης και της Εκκλησίας της Αγγλίας. «Όλα αυτά υπόσχομαι να τα πράξω» απάντησε ο Κάρολος, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ανέγνωσε απόσπασμα από την επιστολή Προς Κολοσσαείς του Αποστόλου Παύλου.

«God save the King» ακούστηκε στο Αββαείο.

Η Καμίλα στέφθηκε βασίλισσα

Η Καμίλα, σύζυγος του Καρόλου Γ', στέφθηκε στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ, λίγο μετά τη στέψη του μονάρχη. Η 75χρονη βασίλισσα, που έχει χωρίσει από τον πρώτο της σύζυγο, είναι η δεύτερη σύζυγος του Καρόλου, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, από την οποία πήρε διαζύγιο το 1996.

Δείτε live:

Δείτε βίντεο:

Ήδη από το πρωί του Σαββάτου τεράστια πλήθη συγκεντρώθηκαν στη βρετανική πρωτεύουσα, ενώ αρκετοί κατασκήνωσαν κατά μήκος της διαδρομής των 2 χιλιομέτρων με την ελπίδα να εξασφαλίσουν καλύτερη θέση για να παρακολουθήσουν την τελετή.

Οι προσκεκλημμένοι κατέφθασαν στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, ενώ μεταξύ των περίπου 2.300 επίσημων προσκεκλημμένων ήταν και γνωστά ονόματα από τον χώρο της τέχνης, όπως η ηθοποιός και συγγραφέας Έμμα Τόμσον αλλά και ο συνθέτης και τραγουδιστής Νικ Κέιβ.

Their Majesties are on their way to Westminster Abbey! #Coronation pic.twitter.com/q2iPnOjSfz

Παρόντες ήταν μέλη της βασιλικής οικογένειας, μέλη της Βουλής των Λόρδων, εκπρόσωποι από 203 χώρες και δεκάδες αρχηγοί κρατών. Την Ελλάδα εκπροσώπησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Οι βρετανικές δυνάμεις ασφαλείας ήταν προετοιμασμένες για τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου Γ’, ενώ η βρετανική αστυνομία είχε αναπτύξει 11.500 άνδρες στους δρόμους του Λονδίνου.

Ο Κάρολος και η Καμίλα κατευθύνθηκαν κατά μήκος της διαδρομής προς το Αββαείο με μια άμαξα με έξι άλογα, συνοδευόμενοι από το βασιλικό Ιππικό.

Η τελετή ήταν βαθιά θρησκευτική, καθώς ο Κάρολος εκτός από αρχηγός κράτους του Ηνωμένου Βασιλείου και 14 άλλων χωρών, είναι επίσης ο Ανώτατος Κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Η σύζυγος του Καρόλου, Καμίλα, στέφθηκε επίσης σε μια σύντομη και απλή τελετή.

Lady Susan Hussey, who served as the Woman of the Bedchamber to Queen Elizabeth II, has arrived at Westminster Abbey. pic.twitter.com/GOEfsL85tB