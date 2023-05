Live: Ο Κάρολος Γ' στέφθηκε και επίσημα βασιλιάς - «God save the King» - Βίντεο

Το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου φορά πλέον ο Κάρολος, που στέφθηκε βασιλιάς στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ, σε μια μεγαλοπρεπή τελετή, την πρώτη μετά από 70 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Κάρολος Γ’ είναι κι επίσημα ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας, ενώ γίνεται ο 40ος βασιλιάς που στέφεται στο Αββαείο. Συγκεκριμένα, είναι ο έβδομος μονάρχης που φοράει το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου και ο πρώτος μονάρχης κατά τη στέψη του οποίου ακούστηκε η προσευχή για «ευλογία» σε ανθρώπους «κάθε πίστης και πεποίθησης».

Ο Αρχιεπίσκοπος Γουέλμπι κάλεσε όσους παρίστανται στο Αββαείο και όσους παρακολουθούσαν ανά το Ηνωμένο Βασίλειο από τις τηλεοράσεις τους να αναφωνήσουν: «Ο Θεός σώζοι τον βασιλιά Κάρολο. Ζήτω ο βασιλιάς Κάρολος. Είθε ο βασιλιάς να ζήσει για πάντα».

Ο βασιλιάς Κάρολος, υπό τον ήχο ύμνων, εισήλθε στο Αβαείο του Γουέστμινστερ μαζί με την Καμίλα, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι και ο Ουίλιαμ συνόδευαν τον μονάρχη. Επίσης, ο πρίγκιπας Τζορτζ, δεύτερος στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου, συνόδευε τον παππού του.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι βασιλείς φόρεσαν δύο διαφορετικά ενδύματα κατά τη διάρκεια της στέψης. Ο βασιλιάς επαναχρησιμοποίησε ιστορικά ενδύματα από τη Βασιλική Συλλογή, που φορούσαν προηγούμενοι μονάρχες σε προηγούμενες στέψεις: του Γεωργίου Δ΄ το 1821, του Γεωργίου Ε΄ το 1911, του Γεωργίου ΣΤ΄ το 1937 και της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 1953.

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος Γ' κατά τη διάρκεια της τελετής στέψης.

Ο Κάρολος ορκίστηκε στη Βίβλο, λέγοντας ότι θα κυβερνά με βάση τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας, αλλά και ότι θα υπερασπίζεται την θρησκεία της προτεσταντικής μεταρρύθμισης και της Εκκλησίας της Αγγλίας. «Όλα αυτά υπόσχομαι να τα πράξω» απάντησε ο Κάρολος, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ανέγνωσε απόσπασμα από την επιστολή Προς Κολοσσαείς του Αποστόλου Παύλου.

«God save the King» ακούστηκε στο Αββαείο.

Η στιγμή που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποτίει φορό τιμής στον βασιλιά

Όρκο πίστης στον βασιλιά Κάρολο έκανε ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, κατά τη διάρκεια της τελετής στέψης του πατέρα του.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ γονάτισε, κατά τη διαδικασία της ενθρόνισης μπροστά από τον πατέρα του, για να του αποδώσει τιμές.

«Εγώ ο Γουίλιαμ, ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ορκίζομαι πίστη σε εσάς» είπε μεταξύ άλλων. Στη συνέχεια στάθηκε, άγγιξε το στέμμα και φίλησε τον βασιλιά στο μάγουλο. Ο Κάρολος συγκινημένος έγνεψε στον γιο του και είπε «ευχαριστώ Ουίλιαμ, αμήν».

Η Καμίλα στέφθηκε βασίλισσα

Η Καμίλα, σύζυγος του Καρόλου Γ', στέφθηκε στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ, λίγο μετά τη στέψη του μονάρχη. Η 75χρονη βασίλισσα, που έχει χωρίσει από τον πρώτο της σύζυγο, είναι η δεύτερη σύζυγος του Καρόλου, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, από την οποία πήρε διαζύγιο το 1996.

Ήδη από το πρωί του Σαββάτου τεράστια πλήθη συγκεντρώθηκαν στη βρετανική πρωτεύουσα, ενώ αρκετοί κατασκήνωσαν κατά μήκος της διαδρομής των 2 χιλιομέτρων με την ελπίδα να εξασφαλίσουν καλύτερη θέση για να παρακολουθήσουν την τελετή.

Οι προσκεκλημμένοι κατέφθασαν στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, ενώ μεταξύ των περίπου 2.300 επίσημων προσκεκλημμένων ήταν και γνωστά ονόματα από τον χώρο της τέχνης, όπως η ηθοποιός και συγγραφέας Έμμα Τόμσον αλλά και ο συνθέτης και τραγουδιστής Νικ Κέιβ.

Παρόντες ήταν μέλη της βασιλικής οικογένειας, μέλη της Βουλής των Λόρδων, εκπρόσωποι από 203 χώρες και δεκάδες αρχηγοί κρατών. Την Ελλάδα εκπροσώπησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Οι βρετανικές δυνάμεις ασφαλείας ήταν προετοιμασμένες για τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου Γ’, ενώ η βρετανική αστυνομία είχε αναπτύξει 11.500 άνδρες στους δρόμους του Λονδίνου.

Ο Κάρολος και η Καμίλα κατευθύνθηκαν κατά μήκος της διαδρομής προς το Αββαείο με μια άμαξα με έξι άλογα, συνοδευόμενοι από το βασιλικό Ιππικό.

Η τελετή ήταν βαθιά θρησκευτική, καθώς ο Κάρολος εκτός από αρχηγός κράτους του Ηνωμένου Βασιλείου και 14 άλλων χωρών, είναι επίσης ο Ανώτατος Κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Η σύζυγος του Καρόλου, Καμίλα, στέφθηκε επίσης σε μια σύντομη και απλή τελετή.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι

Μεταξύ των παρευρισκόμενων, βρέθηκαν οι:

-Πρίγκιπας Αλβέρτος πριγκίπισσα Σαρλίν, του Μονακό.

-Ο διάδοχος του θρόνου Akishino και η διάδοχος πριγκίπισσα Kiko, της Ιαπωνίας.

-Πρίγκιπας Φρειδερίκος και Πριγκίπισσα Μαρία της Δανίας.

-Βασιλιάς Carl XVI Gustav και η διάδοχος πριγκίπισσα Victoria, της Σουηδία.

-Βασιλιάς Φελίπε και βασίλισσα Λετίσια, της Ισπανία.

-Ο διάδοχος του θρόνου Haakon και η διάδοχος πριγκίπισσα Mette-Marit, της Νορβηγίας.

-Ο Μέγας Δούκας Ερρίκος και η Μεγάλη Δούκισσα Μαρία Τερέζα, του Λουξεμβούργου.

-Η Άννα-Μαρί, ο Παύλος και η Μαρί-Σαντάλ από την Ελλάδα.

-Βασιλιάς Willem-Alexander και η βασίλισσα Mαxima της Ολλανδίας.

-Βασιλιάς Tuheitia και ο Makau Ariki Atawhai, βασιλιάδες των Μαορί

-Ο πρωθυποργός του Ηνωμένου Βασιλείου Rishi Sunak και η σύζυγος του, Akshata Murthy, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και η σύζυγός του.

-Ο πρώτος υπουργός της Σκωτίας, Humza Yousaf

-Ξένοι αρχηγοί κρατών με εκπροσώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Τόνγκα, το Τουβαλού, το Βανουάτου, την Κύπρο, τη Μάλτα και πολλές ακόμη χώρες.

Το τελετουργικό

1. Αναγνώριση. Σε αυτό το στάδιο ο Κάρολος θα σταθεί δίπλα στην Καρέκλα της Στέψης και ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι θα τον παρουσιάσει στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι θα αναφωνούν «Ο Θεός σώζει τον βασιλιά Κάρολο!». Η Καρέκλα της Στέψης είναι από ξύλο βελανιδιάς και εξαιρετικά εύθραυστη αφού η ηλικία της υπερβαίνει τα 700 έτη!

2. Όρκος. Ο Κάρολος θα δώσει όρκο στην Εκκλησία της Αγγλίας και στο Νόμο καθώς ο Αρχιεπίσκοπος θα του υποβάλει 4 ερωτήσεις στις οποίες ο βασιλιάς απαντά επιβεβαιώνοντας την πίστη του στην προτεσταντική θρησκεία.

3. Χρίσμα. Ο Κάρολος βγάζει τον χιτώνα της τελετής, κάθεται στην Καρέκλα της Στέψης και ο Αρχιεπίσκοπος τον αλείφει με το ιερό λάδι που έχει ταξιδέψει μήνες νωρίτερα από τα Ιεροσόλυμα. Πρόκειται για μια ιδιωτική στιγμή που δεν θα καταγράψουν οι κάμερες. Το ίδιο είχε συμβεί και στην στέψη της Ελισάβετ το 1953.

4. Ανάληψη. Στον βασιλιά θα δοθούν δύο σκήπτρα και μία σφαίρα. Πρόκειται για το σκήπτρο του Κυρίαρχου με το περιστέρι, το οποίο συμβολίζει τον πνευματικό ρόλο του μονάρχη και για το σκήπτρο του Κυρίαρχου με τον σταυρό, το οποίο συμβολίζει την προσωρινή εξουσία του βασιλιά και την χρηστή διακυβέρνηση. Η σφαίρα συμβολίζει την θρησκευτική και την ηθική εξουσία. Στο δάχτυλο του Καρόλου θα τοποθετηθεί και το δαχτυλίδι της Στέψης. ‘Όταν όλα τα κοσμήματα θα έχουν φορεθεί από τον μονάρχη ο Αρχιεπίσκοπος θα τοποθετήσει στο κεφάλι του Καρόλου το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου.

5. Ενθρόνιση. Κατά την ενθρόνιση ο Αρχιεπίσκοπος απευθυνόμενος στον νέο βασιλιά του λέει: «Είθε ο ίδιος Θεός του οποίου ο θρόνος είναι παντοτινός να διατηρήσει τον θρόνο σου με αρετή, που θα είναι σταθερή στο διηνεκές…».

6. Φόρος Τιμής. Πρόκειται για μια ιστορική διαδικασία κατά την οποία οι πρίγκιπες και πριγκίπισσες εξ αίματος, ο Αρχιεπίσκοπος και εξέχοντες ευγενείς γονατίζουν μπροστά στον μονάρχη και δηλώνουν πίστη στο πρόσωπό του. Κατά την τελετή στέψης του Καρόλου η διαδικασία θα ξεκινήσει με απόδοση τιμής στην Εκκλησία, μετά στο βασιλικό αίμα (με πρωταγωνιστή της τελετής τον πρίγκιπα Ουίλιαμ) και στη συνέχεια μπορεί να συμμετέχει στην τελετή όποιος από τους παρισταμένους το επιθυμεί.

Με στοιχεία από τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας η στέψη

Ο σχεδιασμός της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ έγινε με τέτοιον τρόπο ώστε να συνδυάσει το παραδοσιακό τελετουργικό, που χρονολογείται εδώ και σχεδόν μια χιλιετία, με τον πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό χαρακτήρα της σύγχρονης Βρετανίας, σύμφωνα με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Παρουσία περίπου 100 αρχηγών κρατών και άλλων αξιωματούχων, ο Κάρολος Γ’ στέφθηκε επισήμως βασιλιάς στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, το οποίο έχει φιλοξενήσει όλες τις στέψεις από το 1066 όταν ενθρονίστηκε ο Γουλιέλμος Α’ της Αγγλίας μέχρι και σήμερα.

Η σημερινή τελετή περιελάμβανε για πρώτη φορά τη συμμετοχή πνευματικών ηγετών από διαφορετικές θρησκείες με στόχο να αντανακλάται η ποικιλομορφία της σύγχρονης βρετανικής κοινωνίας.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, ο οποίος ως μονάρχης είναι ο επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας και φέρει τον τίτλο «Υπερασπιστής της Πίστεως», έχει εκφράσει επανειλημμένως την επιθυμία του να υπερασπιστεί όλες τις θρησκείες.

Η αγάπη του βασιλιά για τη φύση αντανακλάται και στον μανδύα της συζύγου του Καμίλας, η οποία στέφθηκε βασίλισσα. Ο βασιλικός μανδύας απεικόνιζε διαφορετικά είδη φυτών, σκαθάρια και μέλισσες.

Η αστυνομία συνέλαβε τον επικεφαλής της οργάνωσης κατά της μοναρχίας Republic

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον Γκρέιαμ Σμιθ, επικεφαλής της οργάνωσης κατά της μοναρχίας Republic, καθώς και άλλα πρόσωπα στο πλαίσιο «σημαντικής αστυνομικής επιχείρησης», όπως τη χαρακτήρισε, πριν από τη σημερινή τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε τη σύλληψη, αλλά ανέφερε στο Twitter ότι οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα πρόσωπα με την υποψία πρόκλησης διατάραξης της δημόσιας τάξης και τρεις ανθρώπους με την υποψία ότι κατέχουν αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές.

Η Republic δήλωσε ότι πέντε από τους υποστηρικτές της συνελήφθησαν και ότι κατασχέθηκαν εκατοντάδες πλακάτ της οργάνωσης.

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Twitter εμφανίζεται ο Σμιθ να είναι καθισμένος στο έδαφος, περιτριγυρισμένος από ομάδα αστυνομικών. Αστυνομικός στο σημείο κοντά στην πλατεία Τραφάλγκαρ δήλωσε ότι τρεις διαδηλωτές είχαν συλληφθεί επειδή κουβαλούσαν μπογιές.

Έξι ακτιβιστές κατά της μοναρχίας συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στο Λονδίνο όπου ετοιμάζονταν να διαδηλώσουν κατά την ενθρόνισης του Καρόλου, όπως δήλωσαν διοργανωτές της διαμαρτυρίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το πρόγραμμα της τελετής στέψης

9:30 π.μ. Ανοίγουν οι πόρτες του Αβαείου του Γουεστμίνστερ.

9:15 - 10:30 Οι πρώτοι προσκεκλημένοι της τελετής θα αρχίσουν να φτάνουν στα σημεία ελέγχου ασφαλείας που βρίσκονται δίπλα από το κοινοβούλιο στο Victoria Tower Gardens. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι πάνω από 850 εκπρόσωποι κοινοτήτων και φιλανθρωπικών οργανώσεων από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και οι περίπου 450 προσκεκλημένοι που έχουν λάβει μετάλλιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους.

11:30 - 11:35 Αρχηγοί κρατών και εκπρόσωποι κυβερνήσεων προσέρχονται στο Αβαείο

11:45 Το Ιππικό αρχίζει να ετοιμάζεται για να συνοδεύσει την πομπή από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

12:20 - Η πομπή με τον Βασιλιά και την Βασίλισσα ξεκινά από το Παλάτι για το Αβαείο.

12:35 Μέλη της βασιλικής οικογένειας φτάνουν στην Δυτική Πύλη του Αβαείου του Γουεστμίνστερ.

12:53 Ο Βασιλιάς με τη σύζυγο του θα φτάσουν στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ.

12:54 Χτυπούν οι Καμπάνες του Αβαείου

1:00 Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' και η σύζυγος του μπαίνουν στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ από τη Μεγάλη Δυτική Πύλη και ξεκινάει η ακολουθία της Στέψης.

2:00 μ.μ. Στέφεται βασιλιάς. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι θα στέψει με το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου τον Βασιλιά Κάρολο Γ' . Πρόκειται για ένα στέμμα που κατασκευάστηκε το 1660 και ζυγίζει 2,27κιλά.

Την ώρα αυτή θα χτυπήσουν οι καμπάνες του Αβαείου για 2 λεπτά και στρατιωτικά αγήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ, τις Βερμούδες αλλά και τα Πλοία στη Θάλασσα θα αποτείνουν χαιρετισμό με πυροβολισμούς και κανονιοβολισμούς.

3:00 μ.μ. Ολοκληρώνεται το τελετουργικό και ξεκινάει η Πομπή της Στέψης από το Αβαείο προς το Παλάτι αυτή τη φορά. Σε αυτή την πομπή θα συμμετέχουν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

3:45 Ο βασιλιάς και η σύζυγος τους θα φτάσουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ μέσω της Κεντρικής Πύλης όπου θα γίνουν δεκτοί από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας.

3:45 Ο βασιλιάς και η σύζυγος του θα μεταβούν στους κήπους του Παλατιού όπου στρατιωτικά αγήματα θα τους απευθύνουν χαιρετισμό.

4:30 Ο βασιλιάς, η βασίλισσα και μέλη της βασιλικής οικογένειας θα εμφανιστούν στο μπαλκόνι του παλατιού για να χαιρετίσουν το πλήθος και να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες αεροπορικές επιδείξεις. (Fly Past) Το παλάτι δεν έχει ανακοινώσει ποιοι ακριβώς θα εμφανιστούν στο μπαλκόνι. Το πιο πιθανό είναι πως θα βγουν μόνο εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.