LIVE οι εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από την απόβαση στη Νορμανδία

Ανάμεσα στους ηγέτες της Δύσης που δίνουν το «παρών» στις επετειακές εκδηλώσεις είναι οι Εμμάνουελ Μακρόν, Τζο Μπάιντεν, Όλαφ Σολτς, Τζάστιν Τριντό, ο Βασιλιάς Κάρολος, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνεται ότι από τις επετειακές εκδηλώσεις απουσιάζει ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Δείτε live:

Με τον πόλεμο να μαίνεται στην Ουκρανία, στα σύνορα της Ευρώπης, οι φετινές εκδηλώσεις αυτής της καμπής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποκτούν ιδιαίτερη απήχηση.

Η επέτειος έρχεται σε μια χρονιά πολλών εκλογών, μεταξύ των οποίων και για το Ευρωκοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα και στις ΗΠΑ το Νοέμβριο. Οι ηγέτες αναμένεται ότι θα κάνουν παραλληλισμούς με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα προειδοποιήσουν για τους κινδύνους του απομονωτισμού και από την άκρα δεξιά.

Κατανυκτική μουσική ακουγόταν και ο Τομ Τζόουνς τραγούδησε «I won't crumble with you if you fall» σε μια τελετή στην οποία παρέστησαν ο βρετανός βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ.

???? "These humble white tombs that are just behind you are one of the most moving places in #France, you can hear history vibrate here, the heroism of the dead."

Here's more of the #DDay speech of France's President Emmanuel #Macron ?? pic.twitter.com/GbfZwCY39j