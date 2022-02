LIVE: «Θρίλερ» με τις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας - Ξεκινά εκ νέου τρίτος γύρος συνομιλιών

Οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Λευκορωσία συνεχίζονται, ανέφερε ο Μιχαήλ Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο Twitter.

Το βρετανικό Sky News σε νέα ανάρτηση ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο τελικά συνεχίζονται, ενώ λίγο νωρίτερα οι πληροφορίες από ουκρανικές κυβερνητικές πηγές διευκρίνιζαν πως οι διαπραγματεύσεις είχαν ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είχε γίνει διάλειμμα, αναφέρουν οι πληροφορίες.

Zelensky adviser (who created a new Twitter account for updates) says Ukraine-Russia peace talks on the Belarus border are still ongoing, nearly 4 hours in. https://t.co/wtfankx99G — Zach Basu (@zacharybasu) February 28, 2022

Στο μεταξύ, το ρωσικό Ria Novosti αναφέρει σε tweet του ότι οι συζητήσεις έχουν διακοπεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο σύντομα θα ακολουθήσουν οι λεπτομέρειες των συζητήσεων.

??It is reported that the negotiations have not ended so far. The delegations took a break. — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

??The negotiations are over. Details coming soon. — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Ποιος είναι ο άνδρας με το καπέλο στις διαπραγματεύσεις του Γόμελ

Αίσθηση έκανε ο Davyd Arakhamia, ο οποίος έκατσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, φορώντας ένα μαύρο καπέλο και μια απλή μαύρη μπλούζα. Ο άνδρας που «έσπασε» το πρωτόκολλο, δεν είναι μια τυχαία επιλογή, καθώς ο ίδιος φέρεται να έχει μεγάλη επιρροή στο κυβερνών κόμμα.

Όπως αναφέρει το radiosvoboda.org, ο Arakhamia γεννήθηκε στο Σότσι της Ρωσίας και μετά έζησε στη Γεωργία. Το 1992, λόγω του πολέμου στην Αμπχαζία, μετακόμισε με τους γονείς του στο Νικολάεφ, όπου εκπαιδεύτηκε και ξεκίνησε την πρώτη του επιχείρηση.

Με την έναρξη του πολέμου στο Ντονμπάς δημιούργησε την οργάνωση «People’s Project», ενώ ανέλαβε διάφορες κρατικές θέσεις, ενώ συνεργάστηκε και με τον υπουργό Άμυνας. Έπειτα, εντάχθηκε στο κόμμα «Υπηρέτης του Λαού», έθεσε υποψηφιότητα για βουλευτής στις Ουκρανικές εκλογές, με τον ίδιο να είναι νούμερο τέσσερα στα ψηφοδέλτια, ενώ στη συνέχεια έγινε «δεξί» χέρι του Ζελένσκι.

Πρόκειται για έναν από τους ιδρυτές της διεθνούς εταιρείας πληροφορικής Template Monster, ενώ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με το ψευδώνυμο David Braun, μέσα από τα social media.

Συνομιλίες διάρκειας σχεδόν τεσσάρων ωρών

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν νωρίς το μεσημέρι με βασικά αιτήματα της Ουκρανίας την άμεση κατάπαυση του πυρός και με την πλευρά της Μόσχας την εξεύρεση συμφωνίας προς το συμφέρον και των δύο πλευρών.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου ζήτησε την αποχώρηση όλων των ρωσικών δυνάμεων από το ουκρανικό έδαφος, περιλαμβανομένων της Κριμαίας και του Ντονμπάς.

Νωρίτερα ουκρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η απαίτηση αυτή έγινε από μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με τη Ρωσία στα σύνορα με τη Λευκορωσία για κατάπαυση του πυρός.

Αργότερα διευκρινίστηκε ότι τα αναφερόμενα σχόλια ήταν προσωπική δήλωση του προεδρικού συμβούλου Ολεξέι Αρεστόβιτς, ο οποίος δεν είναι μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Δείτε LIVE εικόνα από το Κίεβο: