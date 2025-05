Λίβερπουλ: Τουλάχιστον 47 τραυματίες από το αυτοκίνητο που εμβόλισε πλήθος - Δεν πρόκειται για τρομοκρατία, λένε οι αρχές - Real.gr

Ο 53χρονος οδηγός IX που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο Λίβερπουλ ενήργησε μόνος του, δεν πιστεύεται ότι είναι τρομοκρατία, αναφέρουν σε ενημέρωση οι αρχές. Τουλάχιστον 27 άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ άλλα 20 δέχθηκαν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν αναζητούμε προς το παρόν κανέναν άλλον», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η βοηθός αστυνομικού διευθυντή της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, Τζένι Σιμς, προσθέτοντας ότι συνελήφθη ένας 53χρονος Βρετανός. «Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό», πρόσθεσε η ίδια.

Συνελήφθη ο οδηγός

Η Αστυνομία του Λίβερπουλ επιβεβαίωσε πως συνελήφθη ένα άτομο μετά το συμβάν, επισημαίνοντας σε επίσημη τοποθέτησή της: «Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για τροχαία σύγκρουση (RTC) στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ».

Σύμφωνα με το πρακτορείο PA Media, επικαλούμενο την Αστυνομία, συνελήφθη ένας 53χρονος λευκός Βρετανός άνδρας «…ύστερα από την εισβολή αυτοκινήτου σε συγκεντρωμένο πλήθος κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ. Εκτεταμένες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το περιστατικό στο Λίβερπουλ».

«Υπήρξε η ενημέρωση πως λίγο μετά τις 6 μ.μ. σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αρκετούς πεζούς στην οδό Water. Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο σημείο και ένας άνδρας έχει συλληφθεί. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο», ανέφερε η Αστυνομία, χωρίς να έχουν γίνει για την ώρα γνωστά τα αίτια της «τρελής» κούρσας του αυτοκινήτου.

Ένα μη επαληθευμένο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και φέρεται να καταγράφει το περιστατικό, δείχνει ένα μεγάλο γκρι αυτοκίνητο να περνά μέσα από πλήθος φιλάθλων που είχαν παραταχθεί κατά μήκος του δρόμου, κάνοντας σε κάποια στιγμή κίνηση να αποφύγει το πιο πυκνοκατοικημένο σημείο.

Βίντεο με το πλήθος να στρέφεται εναντίον του οδηγού μετά το περιστατικό:

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ

«Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ σχετικά με το περιστατικό στην οδό Γουότερ που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης του τροπαίου νωρίτερα σήμερα το βράδυ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους έχουν πληγεί από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στις τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν αυτό το περιστατικό», ανέφερε η ανακοίνωση της Λίβερπουλ.

Κιρ Στάρμερ:«Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι φρικτές»

Απ’ την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε πως ενημερώνεται διαρκώς για το συμβάν στο Λίβερπουλ. «Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι φρικτές. Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι τραυματίστηκαν ή επηρεάστηκαν απ’ όλο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση και συνεχιζόμενη ανταπόκρισή τους σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό», ανέφερε ο Στάρμερ μέσω των social media.

