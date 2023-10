Λίζα Κούντροου: Συντετριμμένη για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι - Θέλει να υιοθετήσει τον σκύλο του

Φίλος της Λίζα Κούντροου που υποδύθηκε στα «Φιλαράκια» τη Φοίβη, δήλωσε στη Daily Mail ότι η ηθοποιός είναι συντετριμμένη: «Ο Μάθιου είχε επιτέλους συμφιλιωθεί με τον εαυτό του και περνούσε την καλύτερη χρονιά της ζωής του από την παρουσίαση του βιβλίου του σχεδόν ένα χρόνο πριν. Απολάμβανε τη ζωή. Ήταν πιο κοντά από ποτέ με τους δικούς του και ασχολιόταν με τον εαυτό του. Είναι μπερδεμένη για το τι προκάλεσε τον θάνατό του».

H Daily Mail στο δημοσίευμά της αναφέρει πως άτομο που βρίσκεται κοντά στην ηθοποιό ανέφερε πως η Κούντροου πιστεύει ότι μπορεί να πέθανε λόγω της επίδρασης των φαρμάκων του, ενώ βρισκόταν στο τζακούζι του: «Αν και κανείς δεν θέλει να πιστέψει ότι μπορεί να έφταιγαν τα φάρμακά του – συνταγογραφημένα ή μη – φυσικά αυτή είναι μια σκέψη που περνά από το μυαλό όλων. Σκέφτονται ότι μπορεί να πήρε κάτι που να αντιδρούσε άσχημα με το ζεστό νερό» δήλωσε η πηγή.

EXCLUSIVE: Devastated Lisa Kudrow thinks Matthew Perry may have drowned 'after taking something that did not mix with warm water' and is considering adopting late co-star's DOG https://t.co/7uAZSWkfMgpic.twitter.com/ZAev6I1yiu