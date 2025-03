Λονδίνο: Κλειστό το αεροδρόμιο Χίθροου λόγω πυρκαγιάς σε ηλεκτρικό υποσταθμό - Βίντεο - Real.gr

Έκλεισε τα ξημερώματα το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ηλεκτρικό υποσταθμό που τροφοδοτεί τον αερολιμένα. Το διεθνές αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τα μεσάνυχτα της 21ης Μαρτίου.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς προκλήθηκε διακοπή ρεύματος σε όλο το αεροδρόμιο και οι υπεύθυνοι ζήτησαν από τους επιβάτες να απομακρυνθούν μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

NEW: Heathrow Airport is shutting tonight due to a large fire at an electricity substation nearby.

A spokesperson said it was “experiencing a significant power outage across the airport” and warned passengers to stay away until further notice.

