Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς – Αναφορές για τραυματίες - Real.gr

Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε πεζούς στο κεντρικό Λονδίνο με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, ελικόπτερο-ασθενοφόρο κλήθηκε να μεταβεί στο σημείο, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα βρέθηκαν άμεσα εκεί. Σύμφωνα με τις αρχές, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται ο οδηγός του λεωφορείου, επιβάτες αλλά και πεζοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης.

A bus has hit a number of pedestrians in Victoria, Central London. Large cordon in place next to Victoria Palace Theatre, across from the train station. Several people – pedestrians, passengers and driver – taken to hospital. No arrests have been made.@LBC | @LBCNews pic.twitter.com/T3rTSco1qU — Fraser Knight (@Fraser_Knight) September 4, 2025

Σύμφωνα με τη Sun, η περιοχή αποκλείστηκε από τις αρχές, με την κυκλοφορία να διακόπτεται πλήρως, καθώς τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν το έργο τους. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν νεκροί, ενώ η κατάσταση της υγείας του οδηγού παραμένει άγνωστη.

A bus crashed near Victoria station in central London.

There is no information on casualties.

pic.twitter.com/4o6pAmYogU — Tony (@TonyL_01) September 4, 2025

H Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε: «Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν γύρω στις 08:20 σε αναφορές για σύγκρουση στη Victoria Street, SW1, που αφορούσε λεωφορείο και αρκετούς πεζούς. Αρκετοί πεζοί και επιβάτες του λεωφορείου έχουν τραυματιστεί και μεταφέρονται στο νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θανάτους. Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Ο δρόμος παραμένει κλειστός και η κυκλοφορία εκτρέπεται. Όποιος έχει πληροφορίες παρακαλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία καλώντας το 101 και δίνοντας τον κωδικό CAD 1605/4Sep».