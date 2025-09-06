Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City - Real.gr

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εννιαώροφο κτίριο στο White City, στο δυτικό Λονδίνο. Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβεστικά οχήματα, με τη φωτιά να έχει επεκταθεί στους ανώτερους ορόφους, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Fifteen fire engines and around 100 firefighters have been called to a fire involving a mixed-use building on Wood Lane in White City.



Η Wood Lane , ο κεντρικός δρόμος, παραμένει κλειστός, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Το πρώτο σήμα για τη φωτιά δόθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και δυνάμεις από τους σταθμούς Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick και άλλες περιοχές κινητοποιήθηκαν αμέσως.

Crews continue to work at the scene of a fire in White City.

The fire is in a mixed-use building, with a restaurant and external decking among the areas of the building currently alight.

