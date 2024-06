Λονδίνο: Νοσοκομεία ακύρωσαν ιατρικές πράξεις λόγω κυβερνοεπίθεσης σε συνεργαζόμενη υπηρεσία διαγνωστικών εξετάσεων

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο συνεργάτης μας για τις διαγνωστικές εξετάσεις Synnovis αντιμετώπισε νωρίτερα σήμερα ένα σημαντικό συμβάν, το οποίο είναι ακόμη σε εξέλιξη», ανέφερε ο Ίαν Αμπς, ο πρόεδρος του Guy's και του St Thomas NHS Foundation Trust. «Η κατάσταση αυτή είχε σημαντικές συνέπειες στις υπηρεσίες μας και επλήγησαν ιδιαίτερα οι μεταγγίσεις αίματος», πρόσθεσε.

Ορισμένες ιατρικές πράξεις ακυρώθηκαν ή οι ασθενείς παραπέμφθηκαν σε άλλες κλινικές.

Σύμφωνα με το Health Service Journal (HSJ), που επικαλείται μια υψηλόβαθμη πηγή, λόγω της κυβερνοεπίθεσης θα χρειαστούν «εβδομάδες και όχι ημέρες» για να δοθούν τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων που έγιναν από τη Synnovis.

