Λονδίνο: Ομάδα πυροτεχνουργών στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ - Εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός

Το περιστατικό ανέτρεψε τα ταξιδιωτικά σχέδια του Σαββατοκύριακου για χιλιάδες επιβάτες, με περισσότερες από 600 πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν ή να απογειωθούν σήμερα από το Γκάτγουικ, που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 121.000 θέσεις επιβατών, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αεροπορικών αναλύσεων Cirium.

Police arriving at Gatwick airport . 11:53am. Still no update from the airport staff. pic.twitter.com/2Vi1PzMh2X

Η αστυνομία του Σάσεξ, η τοπική δύναμη, δήλωσε ότι θα παραμείνει σε ισχύ ένας κλοιός ασφαλείας, ενώ το θέμα θα αντιμετωπιστεί.

«Η αστυνομία κλήθηκε στον Νότιο Τερματικό του αεροδρομίου Γκάτγουικ στις 8.20 π.μ. της Παρασκευής μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου απαγορευμένου αντικειμένου σε αποσκευές», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Για προληπτικούς λόγους, μια ομάδα EOD (Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) έχει αναπτυχθεί στο αεροδρόμιο».

Flight is delayed further and being told not to go back to departure lounge but stay near the gates….no estimated time of departure yet. Still boarding to gate area so fingers crossed @Gatwick_Airport Gatwick! pic.twitter.com/Eka3C6s72Z