Λονδίνο: Παρατείνεται η αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο Λούτον - Μεγάλη πυρκαγιά σε πάρκινγκ με 1.200 οχήματα

«Η προτεραιότητά μας παραμένει η στήριξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας. Κατά συνέπεια, πήραμε τώρα την απόφαση να αναστείλουμε όλες τις πτήσεις έως τις 3 μμ (τοπική ώρα) σήμερα», ανέφερε η εταιρία λειτουργίας του αεροδρομίου σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η αναστολή επρόκειτο να διαρκέσει αρχικά έως το μεσημέρι.

Appears one car was truly responsible for this.

Η τοπική υπηρεσία της πυροσβεστικής ανακοίνωσε ότι έως 1.200 οχήματα μπορεί να βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης την ώρα εκείνη, και ότι από νωρίς το πρωί τα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αναμένονταν να παραμείνουν στο σημείο για ώρες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να εξακριβωθεί η αιτία της πυρκαγιάς.

All flights at London Luton Airport have been suspended and people have been asked not to travel there because of a large fire in a terminal car park.

?? mollythorne pic.twitter.com/kxCHtWpoxG