Λονδίνο: Στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές για να στηρίξουν τον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον - ΒΙΝΤΕΟ

«Βγάλτε τον Τόμι από τη φυλακή!» φώναζαν οι διαδηλωτές.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου ζητώντας την αποφυλάκιση ενός Βρετανού ακροδεξιού, του Τόμι Ρόμπινσον, που βρίσκεται στη φυλακή από τα τέλη Οκτωβρίου.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν βρετανικές, αγγλικές και σε ορισμένες περιπτώσεις αμερικανικές σημαίες. Κάποιοι φορούσαν κόκκινα καπέλα που έγραφαν MEGA (Make England Great Again- Ας ξανακάνουμε την Αγγλία Μεγάλη), με έμπνευση από το σύνθημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

????Protesters in London chant "We WANT Tommy OUT!" as they gather in support of Tommy Robinson and other 'political prisoners.' #LondonProtest#TommyRobinsonpic.twitter.com/elGKO4Myi9 — THE WAR ARCHIVE?? (@TheWarArchive) February 1, 2025

Ο Τόμι Ρόμπινσον είναι «ένας πολιτικός κρατούμενος», δήλωσε η 55χρονη Λιζ, που ήρθε από το Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία.

Ο Τόμι Ρόμπινσον, ηλικίας 42 ετών, καταδικάστηκε στα τέλη Οκτωβρίου σε φυλάκιση 18 μηνών επειδή παραβίασε μία δικαστική απόφαση, η οποία του απαγόρευε να επαναλάβει συκοφαντικές δηλώσεις εναντίον ενός Σύρου πρόσφυγα.

Τον Ρόμπινσον στηρίζει ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μάσκ, ο οποίος έχει επανειλημμένως ζητήσει την αποφυλάκισή του με αναρτήσεις του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Υποστηρικτές του ακτιβιστή έχουν πει ότι ο Μασκ συμμετείχε στη χρηματοδότηση της υπεράσπισής του, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ο 42χρονος έχει επίσης κατηγορηθεί ότι υποδαύλισε στα τέλη Ιουλίου αντιμεταναστευτικές και αντιμουσουλμανικές βιαιοπραγίες, κατά τη διάρκεια των χειρότερων επεισοδίων που βίωσε η Αγγλία τα τελευταία 13 χρόνια.

?? Breaking - Huge rally taking place in Central London where British Patriots are protesting the imprisonment of Tommy Robinson ???? pic.twitter.com/lB4z4JGPpy — Vasaka Media (@vasakamedia) February 1, 2025

«Σε ευχαριστώ, Ίλον Μασκ!», έγραφε ο Κρεγκ, ένας Λονδρέζος, σε ένα λευκό μπλουζάκι. «Μας βοηθά πολύ. Είναι ο βασιλιάς της ελευθερίας της έκφρασης», είπε ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος θεωρεί πως το βρετανικό δικαστικό σύστημα είναι «διεφθαρμένο».

Διαδηλωτές καλούσαν επίσης τον Βρετανό πρωθυπουργό των Εργατικών Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί.

«Μας χρειάζεται κάποιος σαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ισχυρός. Θα ξεφορτωθεί τους παράνομους μετανάστες», δήλωσε η Λιζ.

Breaking ?? UK ???? London Over 100,000 British patriots have completely blocked off central London demanding the release of Tommy Robinson, who was imprisoned without cause by the British government. pic.twitter.com/bkhy01XKOc — Islamist Cannibal (@Raviagrawal300) February 1, 2025

Η πορεία αναμένεται να ολοκληρωθεί στη συνοικία Ουέστμινστερ, σε κοντινή απόσταση από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Μια αντιδιαδήλωση πραγματοποιήθηκε από την αντιρατσιστική οργάνωση "Stand up to racism", με συνθήματα, όπως «Σταματήστε την ακροδεξιά», «Κατά των υποστηρικτών του Τόμι Ρόμπινσον».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δύο διαδηλώσεις δεν θα συναντηθούν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ