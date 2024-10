Λονδίνο: Συνελήφθη 35χρονος για την επίθεση με οξύ σε εφήβους έξω από σχολείο

Το απόγευμα της Δευτέρας, τους δύο εφήβους «τους πλησίασε μπροστά από το σχολείο ένας άνδρας που τους έριξε μια ουσία προτού τραπεί σε φυγή», τόνισε ο Σκοτ Γουέρ, ο επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, υπεύθυνος για την έρευνα.

Αφού ξεκίνησε ένα «ανθρωποκυνηγητό», η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο σήμερα το πρωί. Αυτός ο 35χρονος, «ύποπτος για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης» βρίσκεται ακόμη υπό κράτηση.

Μια 27χρονη που εργαζόταν στο σχολείο, τραυματίστηκε ελαφρά καθώς έτρεξε να βοηθήσει τους δύο εφήβους κατά την επίθεση που δέχθηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο «μετά τη λήξη του σχολικού μαθήματος όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί έφευγαν» από το σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με τη διευθύντρια της Ακαδημίας του Γουέστμινστερ, Νουμέρα Ανουάρ.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι διατηρεί αστυνομική παρουσία και παρακολούθηση γύρω από το σχολείο, υπογραμμίζοντας την «ανησυχία» που προκάλεσε αυτή η επίθεση.

BREAKING: A 35-year-old man has been arrested after a suspected acid attack which seriously injured a girl outside a school in Londonhttps://t.co/PAiZ4D1jU3

