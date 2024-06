Λονδίνο: Το νεογέννητο κοριτσάκι που βρέθηκε μέσα σε τσάντα είχε δύο αδέρφια - Είχαν εγκαταληφθεί και αυτά

Ο Χάρι, το πρώτο μωρό, βρέθηκε σε πάρκο στο Νιούχαν τον Σεπτέμβριο του 2017 και τον Ιανουάριο του 2019 ένα άλλο μωρό, που ονομάστηκε Ρόμαν, ανακαλύφθηκε από περαστικούς που έκαναν βόλτα τον σκύλο τους κοντά σε παιδική χαρά.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης έγιναν γνωστές σήμερα όταν δικαστής στο ανατολικό Λονδίνο έκρινε ότι το θέμα έχει δημόσιο ενδιαφέρον και έδωσε στο BBC και την PA Media την άδεια να δημοσιοποιήσουν τους αδελφικούς δεσμούς μεταξύ των τριών εγκαταλειφθέντων παιδιών.

Σύμφωνα με το BBC, τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν έκτοτε υιοθετηθεί, ενώ η Έλσα, που εκτιμάται ότι γεννήθηκε μόλις μία ώρα πριν εγκαταλειφθεί, έχει δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια. Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία της, σύμφωνα με το BBC.

«Αντιλαμβανόμαστε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον που θα προκύψει μετά την άρση των περιορισμών που επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση της πληροφορίας αυτής», ανέφερε σε ανακοίνωση ο αστυνομικός επιθεωρητής Τζέιμι Χαμ. «Είναι σημαντική είδηση και η δουλειά μας επικεντρώνεται στο να προσπαθήσουμε να βρούμε τη μητέρα και να της προσφέρουμε στήριξη».

Σύμφωνα με το BBC, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι τα παιδιά θα μάθουν ποια είναι τα αδέλφια τους και ότι υπάρχει σχεδιασμός ούτως ώστε να έχουν μεταξύ τους κάποιου είδους επικοινωνία ενώ μεγαλώνουν.

