Λονδίνο: Τουλάχιστον 100.000 διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων - 82 συλλήψεις σε ακροδεξιούς αντιδιαδηλωτές - BINTEO

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ είπε πως δείχνει έλλειψη σεβασμού η διεξαγωγή της συγκέντρωσης την Ημέρα της Ανακωχής, και υπουργοί είχαν ζητήσει να ακυρωθεί η πορεία -- η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα που πραγματοποιείται για να δείξει υποστήριξη για τους Παλαιστίνιους και να καλέσει για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Hundreds of thousands on the streets of London for #Palestine ???? #CeasefireNow #FreePalestine pic.twitter.com/lWkBUSyOp5

They tried to stop us … they failed … spectacularly

A demonstration in support of #Palestine took place in #London today

Demonstrators started the march at Hyde Park, after which the column moved towards the US Embassy.

There were several clashes with the police. pic.twitter.com/eK8GNSDraE