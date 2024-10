Λονδίνο: Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν πιο αυστηρή στάση στο μεταναστευτικό και την απελευθέρωση ενός 41χρονου ακροδεξιού

Η διαδήλωση είχε προγραμματιστεί πριν από τη σύλληψη του Ρόμπινσον και διεξήχθη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με δεκάδες αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της διαδρομής και γύρω από την πλατεία όπου δόθηκε μια συναυλία. Πολλοί από τους διαδηλωτές ήταν εμφανώς μεθυσμένοι.

Ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και υπέρ του ακροδεξιού κόμματος Reform UK. Σε ορισμένα πλακάτ αναγραφόταν το σύνθημα «Ντόναλντ Τραμπ 2024», ενώ στο πλήθος αρκετοί κρατούσαν βρετανικές και ισραηλινές σημαίες.

How typical! Suddenly dozens of riot police show up at the Tommy Robinson demo in London. Provocation! ?? pic.twitter.com/d040QdKQ5n