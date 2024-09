Λόρα Λούμερ: Ποια είναι η συνωμοσιολόγος που ταξιδεύει στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ

Η Λόρα Λούμερ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ επικαλούμενη το BBC, είναι γνωστή για την αντιμουσουλμανική ρητορική της και τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένης της άποψης ότι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν «εσωτερική δουλειά» που πραγματοποιήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Συμμετείχε με τον Τραμπ στις εκδηλώσεις μνήμης την Τετάρτη, προκαλώντας την οργή ορισμένων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Και μάλιστα την Τρίτη, η 31χρονη ταξίδεψε στη Φιλαδέλφεια με το αεροπλάνο του Τραμπ για το προεδρικό ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις.

Ίσως η πιο αξιομνημόνευτη στιγμή αυτής της τηλεμαχίας ήταν όταν ο Τραμπ επανέλαβε έναν ισχυρισμό ότι παράνομοι μετανάστες από την Αϊτή έτρωγαν κατοικίδια ζώα σε μια μικρή πόλη του Οχάιο. «Τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων που ζουν εκεί», είπε. Αξιωματούχοι της πόλης δήλωσαν αργότερα στο BBC Verify ότι δεν υπήρξαν «αξιόπιστες αναφορές» ότι κάτι τέτοιο έχει πράγματι συμβεί.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι επαναλάμβανε ισχυρισμούς που είχε ακούσει στην τηλεόραση, αλλά η θεωρία προβλήθηκε από την Λούμερ μόλις μία ημέρα πριν από το ντιμπέιτ.

Ο Ντένις Λένοξ, ένας Ρεπουμπλικανός σύμβουλος, άσκησε έντονη κριτική για την παρουσία της στο debate σχολιάζοντας: «Αυτό συμβαίνει όταν το φτιάχνεις, ζεις στη φούσκα του Fox News-X και βασίζεσαι στον Matt Gaetz, πόσο μάλλον στη Λόρα Λούμερ», είπε.

Η ίδια η Λόρα Λούμερ σχολίασε στο Χ ότι λειτουργεί «ανεξάρτητα» για να βοηθήσει τον Τραμπ, τον οποίο ανέφερε ως «πραγματικά την τελευταία ελπίδα του έθνους μας».

«Στους πολλούς δημοσιογράφους που με καλούν και μου ζητούν με εμμονή να τους μιλήσω σήμερα, η απάντηση είναι όχι», τόνισε. «Είμαι πολύ απασχολημένη με τις ιστορίες και τις έρευνές μου και δεν έχω χρόνο να διασκεδάσω τις θεωρίες συνωμοσίας σας» έγραψε.

Ποια είναι η Λόρα Λούμερ

Γεννημένη στην Αριζόνα το 1993, η αυτοαποκαλούμενη ερευνήτρια δημοσιογράφος και ακτιβίστρια έχει εργαστεί και ως σχολιάστρια για οργανισμούς όπως το Project Veritas και το Infowars του Alex Jones.

Το 2020 κατέβηκε -με την υποστήριξη του Τραμπ- ως υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων για τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στη Φλόριντα, αλλά έχασε από τη Δημοκρατική Λόις Φράνκελ.

Προσπάθησε ξανά δύο χρόνια αργότερα, όταν έβαλε ανεπιτυχώς υποψηφιότητα για να εκθρονίσει τον αντιπρόσωπο Ντάνιελ Γουέμπστερ σε προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών σε διαφορετική περιφέρεια της Φλόριντα.

