Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινοί στρατιώτες στους διαδρόμους του νοσοκομείου Αλ Σίφα

Αμέσως εκατοντάδες νέοι βγαίνουν από διάφορες υπηρεσίες του τεράστιου νοσοκομειακού συγκροτήματος στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου επικεντρώνονται πλέον οι μάχες ανάμεσα στα ισραηλινά άρματα μάχης και τους μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία στη Γάζα, υποστηριζόμενοι από τον Ισλαμικό Τζιχάντ.

Αυτές οι δύο οργανώσεις θεωρούνται "τρομοκρατικές" από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 2.300 άνθρωποι, εκ των οποίων ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι του πολέμου βρίσκονται μέσα στο Αλ Σίφα, το οποίο έχει περικυκλωθεί εδώ και μέρες από τα ισραηλινά άρματα μάχης και τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού του ισραηλινού στρατού.

A precise and targeted operation is being carried out against Hamas in a very specific area of the Shifa Hospital. We have soldiers trained specifically for this situation, and continue to reiterate we are ONLY at war with Hamas. We continue to do everything in our power to… pic.twitter.com/75t7YEncBk

Οι γεννήτριες έχουν πάψει να λειτουργούν

Σύμφωνα με τους γιατρούς και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να βγει έξω, καθώς κινδυνεύει να δεχθεί πυρά την ώρα που γύρω τους μαίνονται μάχες.

Σήμερα το πρωί, Παλαιστίνιοι σε σειρές με τα χέρια ψηλά στον αέρα, συγκεντρώνονταν στο προαύλιο του νοσοκομείου, ερχόμενοι από την πτέρυγα εγκαυμάτων, το μαιευτήριο, την χειρουργική πτέρυγα ή ακόμη την πτέρυγα αιμοκάθαρσης, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Περίπου χίλιοι άνθρωποι βρίσκονται πλέον στην μεγάλη αυλή του νοσοκομειακού συγκροτήματος με τα χέρια ψηλά. Κάποιοι γδύθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Στο εσωτερικό, στους διαδρόμους των διαφόρων τμημάτων του Αλ Σίφα, το οποίο κατασκευάστηκε το 1946 και στο οποίο εργάζονται ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), οι στρατιώτες πυροβολούν στον αέρα πηγαίνοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο, ψάχνοντας εμφανώς για μαχητές της Χαμάς.

Israeli forces said that they had entered a "specified area" of Gaza's al Shifa hospital overnight for a "precise and targeted" operation "against Hamas".

International affairs editor @DominicWaghorn reports from Tel Aviv with the latest.

