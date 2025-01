Λωρίδα της Γάζας: Οι Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν για την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς

«Αισθάνομαι ότι τουλάχιστον βρήκα λίγο νερό να πιω, αφού είχα χαθεί στην έρημο για 15 μήνες. Νιώθω ζωντανή ξανά», δήλωσε η Άγια, μία εκτοπισμένη γυναίκα από την πόλη της Γάζας, που είχε βρει καταφύγιο στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας για περισσότερο από έναν χρόνο, ανέφερε η ίδια στο Reuters μέσω μιας εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Residents of Jabaliya in northern #Gaza return home en masse following #ceasefire agreement

Ένοπλοι αντάρτες της Χαμάς βγήκαν στους δρόμους της πόλης Χαν Γιούνις που βρίσκεται στο νότια τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με τα πλήθη των συγκεντρωμένων Παλαιστινίων να ζητωκραυγάζουν, παρά τη σχεδόν τρίωρη καθυστέρηση στην εφαρμογή της συμφωνίας, μετά από ένα 15μηνο συνεχών πολεμικών συγκρούσεων, με καταστροφικές συνέπειες για την αναφερόμενη παλαιστινιακή περιοχή.

Hope shines in Gaza as Palestinians celebrate long-awaited ceasefire, in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, January 19, 2025. — REUTERS

