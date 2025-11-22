Λος Άντζελες: Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο στο λιμάνι Σαν Πέδρο - BINTEO - Real.gr

Η εκδήλωση πυρκαγιάς προκάλεσε έκρηξη σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι Σαν Πέντρο του Λος Άντζελες χθες Παρασκευή το βράδυ (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η λειτουργία των γερανών, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο σκάφος, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Γύρω στις 20.27 (τοπική ώρα· 06.27 ώρα Ελλάδας), απομακρύνθηκαν και τα τελευταία μέλη του πληρώματος, με τον συνολικό τους αριθμό να φθάνει τα 23, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ανακοίνωσε η πυροσβεστική του Λος Άντζελες.

Επικίνδυνα υλικά εντοπίστηκαν σε αρκετές αποβάθρες του λιμανιού και οι πυροσβέστες χρησιμοποιούσαν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και αναπνευστήρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

❗️🇵🇦⚓️🇺🇲 – A major electrical fire broke out below deck on the Panama-flagged container ship ONE Henry Hudson (operated by ONE – Ocean Network Express) while docked at the Port of Los Angeles in San Pedro. The vessel had arrived from Tokyo earlier that week. The blaze, first… pic.twitter.com/H1AhIemwFq — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 22, 2025

«Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται στο σημείο με περισσότερους από 100 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενώ το Λιμενικό επιχειρεί για να βοηθήσει στην ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος», δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας σε ανάρτηση στο Χ.