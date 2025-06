Λος Άντζελες: Αστυνομικός πυροβόλησε δημοσιογράφο με πλαστική σφαίρα στο πόδι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πλαστική σφαίρα από πυρά της αστυνομίας και της εθνοφρουράς, στις ταραχές του Λος Άντζελες, δέχθηκε δημοσιογράφος από την Αυστραλία κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης για το κανάλι Channel 9 news.

Ο λόγος για την Λορίν Τομάσι η οποία κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σύνδεσης για τις ταραχές στο Λος Αντζελες δέχθηκε σφαίρα στο πόδι από ένστολο που πυροβόλησε.

«Μετά από ώρες αναμονής, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Οι αστυνομικοί του LAPD κινούνται, ρίχνουν πλαστικές σφαίρες, σπρώχνουν τους διαδηλωτές από την καρδιά του Λος Άντζελες» ανέφερε νωρίτερα η Τομάσι.

«Μόλις πυροβόλησες τη δημοσιογράφο, γαμώτο» ακούγεται να λέει μια άγνωστη φωνή.

Η Τομάσι φωνάζει από τον πόνο και η ζωντανή μετάδοση διεκόπη.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News

LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj

— 9News Australia (@9NewsAUS) June 9, 2025