Λος Άντζελες: Πυροσβεστικό αεροσκάφος καθηλώθηκε στο έδαφος έπειτα από σύγκρουση με ένα «παράνομο» drone

Το Super Scooper, ένα αεροσκάφος ζωτικής σημασίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών, είναι καθηλωμένο στο έδαφος μετά τη σύγκρουση. Δεν θα είναι διαθέσιμο πριν από την Δευτέρα, εξήγησε ο Άντονι Μαρόουν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Οι πιλότοι του δεν αντιλήφθηκαν την πρόσκρουση. Είδαν όμως μια τρύπα «μεγέθους γροθιάς» σε ένα από τα φτερά του και προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στον ουρανό του προαστίου Πασίφικ Παλισέιντς.

