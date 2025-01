Λος Άντζελες: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες - Στους 7 οι νεκροί

Η φωτιά στο προάστιο Πασίφικ Πάλισεϊντς, με τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, «είναι μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία» του Λος Άντζελες, ανέφερε η επικεφαλής της πυροσβεστικής της πόλης, Κρίστιν Κρόουλι.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν πάντως να αναχαιτίσουν τις φλόγες στο Χόλιγουντ Χιλς.

Η πυρκαγιά Παλισέιντς, μεταξύ της Σάντα Μόνικα και του Μαλιμπού, στη δυτική πλευρά της πόλης, καθώς και η φωτιά Ίτον στα ανατολικά, κοντά στην Πασαντίνα, είναι ήδη οι πιο καταστροφικές στην ιστορία της πόλης. Έχουν καεί ήδη 7.000 στρέμματα και ολόκληρες γειτονιές μετατράπηκαν σε στάχτη.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, χιλιάδες κτίρια κάηκαν και σχεδόν 180.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκκένωσης και υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανόν να αυξηθεί, είπε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης.

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς Ίτον έχει σταματήσει, είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην κομητεία του Λος Άντζελες, Άντονι Μαρόουν, ωστόσο ακόμη δεν ελέγχεται καθόλου. Οι σφοδροί άνεμοι που έπνεαν τις προηγούμενες ημέρες κόπασαν, κάτι που σημαίνει ότι οι πυροσβέστες θα έχουν στο εξής κρίσιμη βοήθεια από εναέρια μέσα.

«Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση απ’ ότι ήμασταν την Τρίτη και την Τετάρτη», είπε ο Μαρόουν.

Μπάιντεν: Οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνιας – Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα

«Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα», δήλωσε χθες Πέμπτη ο Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο αφιερωμένης στην αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών που μαίνονται στο Λος Άντζελες.

«Έχουμε τη δυνατότητα να την αντιμετωπίσουμε αν φανούμε οξυδερκείς», πρόσθεσε ο απερχόμενος Δημοκρατικός πρόεδρος, ο οποίος θα παραχωρήσει τη θέση του την 20ή Ιανουαρίου στον Ρεπουμπλικάνο εκλεγμένο διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστό σκεπτικιστή όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν χαρακτήρισε τις πυρκαγιές που συνέχιζαν να σαρώνουν το Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη μεγαλούπολη των ΗΠΑ, «τις πιο καταστροφικές» στην ιστορία της πολιτείας της Καλιφόρνιας, υποσχόμενος ομοσπονδιακά μέσα για να τεθούν υπό έλεγχο.

«Πρόκειται για τις πιο εκτεταμένες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνιας», επέμεινε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που οργανώθηκε με συναρμόδιους αξιωματούχους στην προεδρία για τις φωτιές, οι κυριότερες από τις οποίες παρέμεναν χθες εντελώς ανεξέλεγκτες.

Ο κ. Μπάιντεν σημείωσε πως θα ζητήσει βοήθεια από το ομοσπονδιακό Κογκρέσο και έκρινε πως τα μέλη του αμερικανικού κοινοβουλίου πρέπει να κινητοποιηθούν με τη σειρά τους για να συνεισφέρουν στην προσπάθεια να ελεγχθεί η κατάσταση.

Οι αρχές προειδοποίησαν ωστόσο ότι οι ριπές ανέμου, με ταχύτητα έως και 60 μιλίων την ώρα, θα συνεχιστούν όλη την ημέρα. Η Κρόουλι είπε ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να φύγουν, εάν τους ζητηθεί.

Οι πυροσβέστες, με τη βοήθεια των ελικοπτέρων που έριχναν νερό και επιβραδυντικό υγρό, κατάφεραν να περιορίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας την Πυρκαγιά Σάνσετ, λόγω της οποίας είχε εκκενωθεί το Χόλιγουντ και το Χόλιγουντ Χιλς. Δεν κάηκαν κτίρια στην περιοχή αυτή και η εντολή εκκένωσης έχει πλέον αρθεί.

The iconic Hollywood sign is surrounded by flames as a blazing wildfire erupts in the Hollywood Hills. pic.twitter.com/tg8V8bFwms