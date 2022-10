Λουιζιάνα: Ναυαγοί επιβίωσαν για 28 ώρες στη θάλασσα ανάμεσα σε καρχαρίες και μέδουσες - Το μήνυμα που τους έσωσε

Στην προσπάθειά τους να σωθούν, οι τρεις άνδρες δημιούργησαν γρήγορα μια αυτοσχέδια σχεδία και επιχείρησαν να κινηθούν προς την εξέδρα πετρελαίου για να καλέσουν σε βοήθεια.

«Κάθε εξέδρα πετρελαίου έχει κάποιο είδος τηλεφώνου ή κάτι εκεί, οπότε σκεφτήκαμε ότι μπορούσαμε να πάμε και να κάνουμε μια κλήση για βοήθεια», είπε ο Λι.

Λόγω των καιρικών συνθηκών δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν την εξέδρα. Πλέον άρχισε να σκοτεινιάζει και οι τρεις άνδρες παρέμεναν προσκολλημένοι στη σχεδία. «Καλά που υπήρχε πανσέληνος και είχαμε φως», είπε ένας εκ των διασωθέντων.

Ενώ επέπλεαν στη σχεδιά, κατεύτασε ένας... ανεπιθύμητος επισκέπτης. Ένας καρχαρίας επιτέθηκε σε έναν από τους ναυαγούς ο οποίος κατάφερε να τον αποθήσει χτυπώντας τον στα ματία. Εκτός από τους καρχαρίες, οι ναυαγοί είχαν να αντιμετωπίσουν και τις μέδουσες: «Κάθε 15 με 20 λεπτά, σε τσίμπαγαν συνεχώς μέδουσες. Στη μέση της νύχτας, ξύπνησα με μια μέδουσα μεγάλη στην αγκαλιά μου», είπε ο ένας διασωθείς.

«Έκανε πολύ κρύο, οπότε προσπαθούσαμε απλώς να παραμείνουμε ζεστοί, απλώς να κρατήσουμε ο ένας τον άλλον και να παραμείνουμε ζεστοί», ανέφεραν οι τρεις άνδρες.

Shipwrecked and stranded at sea, three boaters clung to a makeshift raft and fended off sharks and jellyfish until they were rescued 28 hours later https://t.co/xW5QWH0zmB