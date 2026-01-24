Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης - Real.gr

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει «νέο ΟΗΕ» του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης, μετά τη συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» την Πέμπτη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», είπε ο Λούλα σε εκδήλωση, χωρίς να κατονομάσει τον οργανισμό που ίδρυσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Πέμπτη.

O Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της πρωτοβουλίας του, που πρωταρχικό στόχο θα έχει την ανοικοδόμηση της Γάζας, ανέφερε ότι το συμβούλιο θα συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε ο στόχος του να διευρυνθεί και στην επίλυση άλλων συγκρούσεων στον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι η Βραζιλία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν λάβει πρόσκληση από τις ΗΠΑ για συμμετοχή τους στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Σύμφωνα με το καταστατικό, το οποίο έλαβαν οι χώρες που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν, ο Τραμπ θα είναι «ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης», οι εξουσίες του οποίου θα είναι ευρείες: μόνο εκείνος έχει την αρμοδιότητα να «προσκαλεί» άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ενταχθούν στο Συμβούλιο και μπορεί να ανακαλεί τη συμμετοχή τους, εκτός εάν υπάρξει βέτο το οποίο θα στηρίξει «η πλειοψηφία δύο τρίτων των κρατών-μελών».

Επίσης, η προεδρία του μοιάζει να είναι εφ’ όρου ζωής. Μπορεί να «ορίσει έναν διάδοχο» «ανά πάσα στιγμή» και δεν μπορεί να αντικατασταθεί παρά μόνο αν «παραιτηθεί αυτοβούλως» ή αν κριθεί «ανίκανος» από το σύνολο «του εκτελεστικού συμβουλίου» του οργανισμού, το οποίο συγκροτεί ο ίδιος.

Αν και οι αποφάσεις λαμβάνονται «από την πλειοψηφία των κρατών μελών», το κάθε ένα από τα οποία έχει «μία ψήφο», στη συνέχεια «υποβάλλονται στην έγκριση του προέδρου», κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι ο Τραμπ διαθέτει δικαίωμα βέτο, ενώ έχει και τον έλεγχο της ημερήσιας διάταξης.