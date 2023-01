Λούλα: «Θα ανοικοδομήσουμε τη χώρα μαζί τον βραζιλιάνικο λαό»

Η 77χρονη εμβληματική φιγούρα της βραζιλιάνικης αριστεράς ορκίστηκε στο Σύνταγμα σε μια τελετή στο Κογκρέσο, 12 χρόνια αφότου άφησε την εξουσία μετά από δύο θητείες (2003-2010).

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στο Κογκρέσο ως φόρο τιμής στον θρύλο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Πελέ, ο οποίος πέθανε από καρκίνο την Πέμπτη, και στον επίτιμο πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ', ο οποίος πέθανε το Σάββατο, λίγο πριν την ορκωμοσία του Λούλα και του αντιπροέδρου του, Ζεράλδο Άλκμιν.

Luiz Inácio Lula da Silva sworn in as 39th president of Brazil for a historic third term on today, with security measures tightened after an alleged bomb plot by a supporter of outgoing leader Jair Bolsonaro#Brazil#Brasilia#LULApic.twitter.com/E2a1NHUuFu