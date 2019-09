«Λουτρό» αίματος από βομβιστική επίθεση στην Καμπούλ - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέντε ένοπλοι σκοτώθηκαν και διεξήχθησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που συνεχίζονταν ως τις 05:00 το πρωί [τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας], κατά τον εκπρόσωπο.

Η επίθεση είχε στόχο που αποκαλείται Green Village και όπου εδρεύουν πολλές οργανώσεις αρωγής και παραρτήματα διεθνών οργανισμών.

At least 16 people were killed and 119 others were injured in a truck bomb attack, #Afghanistan's Interior Ministry confirmed on September 3.

Photo: IANS pic.twitter.com/4hFmWgWnY9