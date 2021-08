Λουτρό αίματος και εικόνες φρίκης από εκρήξεις έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ - Αμερικανοί αξιωματούχοι: Είναι χτύπημα του ISIS

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-TASS-Sputnik

Από την αρχή, Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για επίθεση καμικάζι του Ισλαμικού Κράτους. Πιο συγκεκριμένα, Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K) ευθύνεται για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με μια πηγή η οποία έχει γνώση της ενημέρωσης που λαμβάνουν μέλη του Κογκρέσου για το θέμα αυτό.

Μια δεύτερη, αμερικανική κυβερνητική πηγή, που γνωρίζει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών, είπε ότι μολονότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά ακόμη το θέμα, η επίθεση αυτή φέρει «τη σφραγίδα» της δράσης του ISIS-K.

Σε πάνω από 40 ανέρχονται οι νεκροί και σε σχεδόν 120 οι τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με τους New York Times.Το ρωσικό πρακτορείο Sputnik επικαλούμενο μια πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό, προσθέτοντας πως ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση που εξαπολύθηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ένας αριθμός στρατιωτών σκοτώθηκε στην πολύπλοκη βομβιστική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ», τόνισε ο Κίρμπι σε ανακοίνωσή «Πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

Πηγές στο Reuters έκαναν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες. Η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενη έναν Αμερικανό αξιωματούχο ότι τουλάχιστον τέσσερις Αμερικανοί πεζοναύτες σκοτώθηκαν και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν.

#BREAKING

?Dozens of dead at Kabul airport, I censor the video because they are bloody images ??????. #Afghanistan#Kabul

- Bilal Sharwary pic.twitter.com/RGas9f7rI4