Λούβρο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τη «ληστεία του αιώνα» – Η στιγμή που οι δράστες το σκάνε με τα κοσμήματα - Real.gr

10:00, 23/10/2025
Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη δημοσιότητα και καταγράφει την «κινηματογραφική» έξοδο των δραστών από το μουσείο.

Στο πρώτο βίντεο φαίνονται οι κλέφτες να κατεβαίνουν από το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποίησαν για να εισβάλλουν στο μουσείου του Λούβρου. Αυτό μάλιστα είναι και το πρώτο καθαρό βίντεο που αποτυπώνει τους δράστες. Αφού «πιάνουν» έδαφος, καβαλούν τις μηχανές τους και τρέπονται σε φυγή.

Οι δράστες επέλεξαν να «κρυφθούν» μέσα στον συνωστισμό του Παρισιού, προσποιούμενοι τους εργάτες και εκμεταλλευόμενοι το ότι δίπλα στο μουσείου γίνονταν εργασίες. Κανείς δεν υποψιάστηκε τους 4 «αθώους» εργαζόμενους που πλησίασαν το Λούβρο υποτίθεται για να κάνουν την δουλειά τους. Περιστατικοί κατάλαβαν το τι έχει συμβεί, όταν είδαν να σπάνε το τζάμι και να εισβάλλουν μέσα.

Μέσα σε 7 λεπτά «χτύπησαν», έκλεψαν και τράπηκαν σε φυγή.

Το δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο είναι μέσα από το μουσείο του Λούβρου. Οι σειρήνες δεν σταματούν να ηχούν ενώ στη μέση της αίθουσας στέκονται 3 άνδρες που φορούν κίτρινα – φωσφοριζέ γιλέκα. Δύο από αυτούς σπρώχνουν με δύναμη τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος μέσα στον μαύρο σάκο τους.

Ξαφνικά τρέχουν προς το παράθυρο για να δουν αν έχουν γίνει αντιληπτοί.

Τα κοσμήματα που έκλεψαν οι δράστες ξεπερνούν τα 85 εκατ. ευρώ. Πάνω από 100 αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο ανθρωποκηνυγητό στην ιστορία της Γαλλίας», σχολιάζουν ειδικοί.

 

