Μ. Ρούμπιο - Κ. Κόμπου: Κοινές προτεραιότητες ΗΠΑ-Κύπρου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Real.gr

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, των ΗΠΑ και της Κύπρου, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία.

Τις κοινές προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζήτησαν την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι δύο υπουργοί εξέτασαν τις κοινές προτεραιότητες που προωθούνται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026.

Κατά τη συνομιλία τέθηκαν επίσης ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, μεταξύ των οποίων οι επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή της Καραϊβικής, καθώς και οι εξελίξεις στο Ιράν και οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στη χώρα.