Μ. Ανατολή: Συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες IDF-Χεζμπολάχ - Απόψε η επικοινωνία Μπάιντεν με Νετανιάχου

Από την πλευρά του το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε σήμερα ότι απώθησε δύο απόπειρες των ισραηλινών στρατευμάτων να διεισδύσουν στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει πυραύλους και ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους, ενώ ο ισραηλινός στρατός απαντά πλήττοντας θέσεις του κινήματος.

Ωστόσο η σύγκρουση στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ έχει κλιμακωθεί δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες και από τις 30 Σεπτεμβρίου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι στον Λίβανο, οι περισσότεροι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ περίπου 1,2 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Σε ανακοίνωσή της που εκδόθηκε μετά τα μεσάνυκτα, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι μαχητές της πυροδότησαν “εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον δύναμης του ισραηλινού εχθρού” και ενεπλάκησαν “σε μάχες, την ώρα που αυτή προσπαθούσε να διεισδύσει στη μεθοριακή πόλη Μπλίντα”.

?? A circulating video clip of a helicopter carrying injured #Israeli soldiers from the northern front landing at Rambam Hospital in Haifa pic.twitter.com/Orp6Bluwdz