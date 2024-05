Μ. Βρετανία: Εκτός λειτουργίας τέθηκε βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας

«Το υπουργείο Άμυνας (MoD) ενήργησε ευέλικτα θέτοντας εκτός λειτουργίας την βάση δεδομένων. Πρόκειται για μία βάση δεδομένων με διαχείριση που δεν γίνονταν άμεσα από το ΜoD», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Συντάξεων Μελ Στράιντ στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Ο Στράιντ δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς θα προχωρήσει αργότερα σήμερα, σε μία ενημέρωση του κοινοβουλίου για την υπόθεση αυτή, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο σχέδιο για την υποστήριξη, αλλά και την προστασία του προσωπικού από ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Στο μεταξύ, οι μυστικές υπηρεσίες της Πολωνίας εντόπισαν και απενεργοποίησαν συσκευές υποκλοπής συνομιλιών (κοριούς) στην αίθουσα όπου θα πραγματοποιηθεί μία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του συντονιστή των μυστικών υπηρεσιών στην χώρα.

Η πολωνική κυβέρνηση αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα στο Κατοβίτσε που βρίσκεται στα δυτικά της χώρας.

Η Πολωνία θεωρείται κέντρο συλλογής και αποστολής δυτικού οπλισμού στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο μάχεται μετά από την ρωσική εισβολή, ενώ οι πολωνικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για τον εντοπισμό των οποιονδήποτε ενδείξεων κατασκοπευτικής δραστηριότητας.

«Η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας εντόπισαν και απενεργοποίησαν συσκευές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποκλοπή συνομιλιών στην αίθουσα συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Κατοβίτσε», ανέφερε μία σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

