M. Bρετανία: Η «συγγνώμη» του Κόρμπιν για την ήττα των Εργατικών

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Κέρδισαν 365 έδρες (+48) από τις 650 του Ουέστμινστερ χάρη σε περιφέρειες της εργατικής τάξης που ψήφιζαν εδώ και δεκαετίες τους Εργατικούς, αλλά τάσσονταν υπέρ του Brexit, αφήνοντας την αντιπολίτευση με μόλις 203 έδρες (έναντι 262 προηγουμένως), το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος από το 1935.

«Δεν θα δίσταζα να το πω. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σκληρό χτύπημα για όλους εκείνους που έχουν απελπιστικά ανάγκη μια πραγματική αλλαγή στη χώρα μας», εκτίμησε ο αριστερός βετεράνος ηγέτης των Εργατικών στην ανοικτή επιστολή του.

