Μαχμούντ Αμπάς: Θέλουμε ειρήνη και σταθερότητα με το Ισραήλ - Real.gr

Μαχμούντ Αμπάς: Θέλουμε ειρήνη και σταθερότητα με το Ισραήλ

08:30, 10/10/2025
Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σε - εξαιρετικά σπάνια - συνέντευξή του σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό ότι επιθυμεί «ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα» ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ.

«Αυτό που έγινε σήμερα είναι ιστορική στιγμή», είπε ο κ. Αμπάς στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες Πέμπτη στο Κανάλι 12 στη Ραμάλα, έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζαμε και συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στην αιματοχυσία που μαίνεται στη χώρα μας, είτε πρόκειται για τη Γάζα, είτε τη Δυτική Όχθη ή την ανατολική Ιερουσαλήμ», συνέχισε. «Είμαστε πολύ ευτυχείς που αυτή η αιματοχυσία έλαβε τέλος. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα μείνουν έτσι, κι ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα θα υπερισχύσουν (στη σχέση) ανάμεσα σε εμάς και το Ισραήλ».

