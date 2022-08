Μαδαγασκάρη: Οι χωροφύλακες επιβεβαίωσαν ότι σκότωσαν 19 ανθρώπους που ήταν ανάμεσα στο οργισμένο πλήθος

Εκεί κρατούνταν τέσσερις ύποπτοι για την απαγωγή ενός παιδιού αλμπίνο και της δολοφονίας της μητέρας του, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αλλά οι κάτοικοι ήταν αποφασισμένοι να αποδώσουν οι ίδιοι δικαιοσύνη.

JUST IN: Police in #Madagascar have shot dead at least 19 people and injured 28 others after they opened fire on a crowd trying to break into a police station to kill four men accused of kidnapping an #albino child and killing the mother. pic.twitter.com/UrRSYJWj1A